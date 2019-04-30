انت الان تتابع تفاصيل خبر سفينة كويتية تبدأ مهمة علمية من إسبانيا.. ما هدفها؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 05:49 مساءً - دشن فريق من معهد الكويت للأبحاث العلمية، الثلاثاء، سفينة أبحاث المعهد الجديدة "المستكشف"، في حوض البناء التابع لشركة "البوم" للمعدات البحرية والغوص، في مدينة فيغو الإسبانية؛ وذلك لقرب الانتهاء من أعمال التصنيع في السفينة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن السفينة ستبحر باتجاه الكويت مطلع يونيو المقبل.

وبنيت السفينة متعددة الأغراض وصمُّمت على أحدث طراز، وفقاً للمعايير الدولية لسفن الأبحاث؛ للعمل أبحاث ومسوحات علوم البحار (اشنوغرافيا الحيوية والكيميائية والفيزيائية) ومسوحات الثروة السمكية وبيئة الأسماك والمسح الطبوغرافي لقاع البحر.

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أما بالنسبة للمواصفات العامة للسفينة فإن طولها يبلغ 55.6 متراً، وعرضها 12 متراً، وغاطسها 4.3 أمتار، ومدة بقائها في البحر لا تقل عن 18 يوماً، وتؤوي 28 شخصاً (الطاقم التشغيلي 14 والباحثون 14)، وأيضاً تحتوي على غرف معيشة للطاقم والباحثين وغرفة للاجتماعات ومطبخ ومخزن للطعام وغرفة مجهزة للعينات.

السفينة مجهزة أيضاً بستة مختبرات بحرية متخصصة بكامل أجهزتها العلمية (الكيمياء، البيولوجي، الأسماك، الصوتيات، تشريح الأسماك، والفيزياء) وأجهزة وروافع علمية ذات قدرة لسحب المعدات والشباك لتنفيذ المهمات المطلوبة، بالإضافة إلى دراسات الأرصاد الجوية.

بالإضافة إلى هذا فإن السفينة تشتمل على أجهزة للثبات على مواقع المسوحات لأخذ العينات، وتشمل أيضاً نطاق عمليات البحث للسفينة الخليج العربي وبحر عمان وأيضاً بحر العرب.

وصُنِّعت السفينة تحت إشراف واعتماد هيئة التصنيف العالمي "DNV-GL"، بمشاركة المكتب الاستشاري الدولي "كييل مارين" بالمملكة المتحدة.