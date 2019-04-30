شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسئولون فى جوجل: ضغوط السوق وراء تراجع مبيعات هواتف الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولون تنفيذيون فى جوجل إن مبيعات هاتف Pixel الذكى الذى تصنعه الشركة الأمريكية العملاقة تتراجع، وجاء ذلك فى مكالمة أرباح الربع الأول يوم الاثنين الماضى، ما يشير إلى صراع العملاق التكنولوجى لتصنيع شركة أجهزة تحظى بشعبية بين المستخدمين.

وسلط المدير المالى للشركة Ruth Porat الضوء على مبيعات Pixel لتوضيح تباطؤ نموها على أساس سنوى، وقال: تعكس نتائج الأجهزة انخفاضًا فى مبيعات Pixel على أساس سنوى، وذلك نتيجة لبعض الضغوط الأخيرة فى سوق الهواتف الذكية المتميزة.

Advertisements

وتباطأ النمو فى "الإيرادات الأخرى" لشركة جوجل من زيادة بنسبة 35% على أساس سنوى فى عام 2018 إلى 25% فى عام 2019، وشهد سهم الشركة انخفاضا لأكثر من 7% فى ساعات ما بعد التداول يوم الاثنين.

وعلق الرئيس التنفيذى للشركة Sundar Pichai أيضًا على تراجع مبيعات Pixel، وقال "أعتقد أننا نعمل على مرحلة حيث توجد رياح معاكسة محددة على أساس سنوى".

وفيما يتعلق بخطط جوجل المستقبلية للهواتف الذكية، بدأت الشائعات تحوم حول إصدار جديد أرخص من هاتف بكسل، ومن المحتمل أن يطلق عليه Pixel 3a وسيتم طرحه فى أوائل مايو.