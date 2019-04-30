شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون تقنية جديدة لتحويل الأفكار إلى كلام منطوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المؤكد أن التحدث طريقة فعالة للتواصل، لكن ماذا لو لم يكن هذا متاحا؟، ماذا لو كنت تعانى من نوع من الشلل أو الضعف العصبى ولا يمكنك التحدث حرفيًا؟.

يعتقد الباحثون فى جامعة كاليفورنيا أنهم اتخذوا خطوة أولى حاسمة فى حل هذه المشكلة، إذ يقول علماء الأعصاب، فى جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، إنهم تمكنوا بنجاح من تحويل موجات الدماغ إلى خطاب حرفي.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، فعن طريق وضع أقطاب كهربائية على رؤساء المشاركين فى الدراسة، أخذ الباحثون المعلومات من نشاط الدماغ، وقاموا بتغذية تلك البيانات فى "قناة صوتية افتراضية" أو محاكاة كمبيوتر تشريحية صحيحة مصممة لتقليد الحركات بدقة من الشفاه والفك واللسان والحنجرة، وكانت النتيجة النهائية شيء يشبه تمامًا خطاب الإنسان.

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وقال إدوارد تشانج، أستاذ الجراحة العصبية والمؤلف الرئيسى فى هذه الدراسة: "لأول مرة توضح هذه الدراسة أنه يمكننا إنشاء جمل منطوقة كاملة بناءً على نشاط دماغ الفرد".

وقاد البحث، الذى نُشر فى مجلة "نيتشر"، عالم الكلام جوبالا أنومانشيبالى وجوش شارتييه، وهو طالب دراسات عليا فى الهندسة الحيوية، والفوائد المحتملة واضحة، فتكنولوجيا مثل هذه يمكن أن تمنح أشخاصًا معينين فرصة ثانية أو حتى فرصة أولى فى التعبير عن أفكارهم.

وقال شارتييه: "الناس الذين لا يستطيعون تحريك أذرعهم وأرجلهم تعلموا التحكم فى الأطراف الآلية بأدمغتهم، ونأمل أن يتمكن الأشخاص الذين يعانون من إعاقة فى النطق فى يوم من الأيام من تعلم التحدث مرة أخرى باستخدام هذا الجهاز الصوتى الاصطناعى الذى يتحكم فيه الدماغ".