كتبت- ياسمين محمد:
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ترتفع عن نظيرتها أمس، وتصل لـ35 درجة على الوجه البحري والقاهرة، مشيرًا إلى أن هذه طبيعة فصل الربيع الذي قد تزداد درجات الحرارة في نصفه الثاني عن فصل الصيف، ولكن الرطوبة تكون أقل.
وأضاف عبدالعال، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن درجات الحرارة مرتفعة على مختلف أنحاء البلاد، مع شبورة مائية في الصباح خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية، مشيرًا إلى أن المتحكم في الشبورة، ارتفاع نسبة الرطوبة خلال ساعات معينة مع انعدام نشاط...
كانت هذه تفاصيل خبر ذروة الحر غدًا وبعد غد.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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