تُمثل ممارسة التمارين الرياضية النصف الأول مما يجب القيام به للتمتع بصحة جيدة، أما النصف الثاني فيرتكز حول نوعية الطعام الذي تتناوله، حيث يؤثر الطعام على حالتك المزاجية، والصحية، ووزنك، لذلك من الضروري تحديد، وتنظيم ما تأكله للحفاظ على وزنك وصحتك.

تضم متاجر التطبيقات العديد من تطبيقات التغذية؛ التي يمكن أن تساعدك في إدارة نظامك الغذائي، أو معرفة القيم الغذائية التي تحصل عليها من الوجبات على مدار اليوم، وكذلك تسجيل وحساب السعرات الحرارية التي تحتاج إليها، كما توفر بعضها وصفات صحية يمكنك تحضيرها بنفسك.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعدك على إدارة نظامك الغذائي بسهولة:

1- تطبيق Lifesum:

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يساعدك تطبيق Lifesum في إدارة نظامك الغذائي من خلال وضع الخطة التي تناسب أسلوب حياتك، بالإضافة إلى تقديم نصائح مميزة حول الهدف الذي تريد تحقيقه – سواء كان فقدان الوزن، أو بناء العضلات، أو تناول الطعام الصحي فقط – ومن ثم يقدم لك وصفات صحية تناسب هذا الهدف.

يتمتع التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام، ويتكامل مع الأدوات والخدمات الخارجية؛ لمساعدتك على النجاح في نظامك الغذائي.

كما يتيح لك التقاط صور للباركود barcode المُدون على المنتجات، ليقوم بتحليل المعلومات الغذائية لكل منتج، ثم يقوم بحساب السعرات الحرارية، وتحديد القيمة الغذائية.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

2- تطبيق Nutrients:

يعتبر تطبيق Nutrients أفضل دليل مرجعي للأغذية، حيث يساعدك على اكتشاف العناصر الغذائية في أي طعام تتناوله على مدار اليوم، مثل: مقدار السكر الموجود في التفاح، أو مقدار البوتاسيوم الموجود في الموز.

يمكنك من خلال التطبيق تحديد القيم الغذائية في أي وجبة تتناولها، من خلال إدخال مكونات الوجبة، وتحديد حجمها؛ للحصول على قائمة العناصر الغذائية فيها.

يضم التطبيق قاعدة بيانات كاملة لما يقرب من 200 ألف نوع من الطعام، كما يمكنك البحث عن أطعمة أو مكونات معينة، وعرض تفاصيل ما تحتويه من عناصر، أو يمكنك بدلاً من ذلك اختيار عنصر معين، مثل: فيتامين C، أو البوتاسيوم، أو الحديد، والبحث عن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية منه.

يدعم التطبيق ميزة food journal، التي تتيح لك تصنيف وجباتك اليومية، مع خيارات لتغيير الأطعمة حسب القيم اليومية المحددة لك في خطتك.

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التطبيق متاح لمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز بسعر 4.99 دولارات وتسعة وتسعين سنتًا، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

3- تطبيق Food Intolerances:

يعتبر تطبيق Food Intolerances؛ أداة فعالة لمساعدة الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية معينة، ولكنهم يعانون من الحساسية لأطعمة معينة، أو عناصر غذائية معينة.

يقدم هذا التطبيق تصنيفًا لحوالي 900 نوع من الطعام، بحسب أنواع الحساسية التي يتسبب بها كل نوع، بالإضافة إلى تصنيف الأطعمة حسب القيمة الغذائية، كما يتيح لك إمكانية كتابة الملاحظات، وضبط التصنيف يدويًا حسب احتياجاتك.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، ويمكنه العمل دون الاتصال بالإنترنت.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز، بسعر 4.99 دولارات وتسعة وتسعين سنتًا.

4- تطبيق Calorie Counter PRO:

يساعدك هذا التطبيق في إدارة نظامك الغذائي، وفقدان الوزن الزائد بسهولة، من خلال وضع خطة لحساب السعرات الحرارية التي يحتاج لها جسمك بناء على بياناتك، بالإضافة إلى تقديم نصائح قيمة حول كيفية تناول الطعام بشكل أفضل.

يمكنك من خلال التطبيق مسح الباركود للمنتجات الغذائية قبل شرائها، لحساب السعرات الحرارية فيها، كما يدعم التطبيق ميزة Food Score التي تساعدك في المقارنة بين الأطعمة، واختيار ما يناسبك.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

5- تطبيق MealLogger:

يساعدك هذا التطبيق في إدارة نظامك الغذائي من خلال التقاط صورة لكل شيء تأكله، ثم يقوم بحساب السعرات الحرارية، وتوجيهك إلى عادات الأكل الصحية لتتبعها في روتينك اليومي.

يتيح لك التطبيق التواصل مع أصدقائك عبر مجموعات MealLogger، وإنشاء مجتمعك الخاص بناءً على نمط حياتك، كما يمكنك متابعة مجموعات عامة للتعرف على المزيد من الأطعمة الصحية، أو البحث عن نظام غذائي محدد.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.