أبرز 7 ألعاب سباق متاحة لنظام أندرويد

يتميز متجر جوجل بلاي بوجود العديد من ألعاب السباق بمختلف أنواعها، فهناك ألعاب سباق السيارات، والدراجات البخارية، والخيول وحتى سباق القوارب، ولذلك قد يجد هواة الألعاب صعوبة في اختيار لعبة سباق مناسبة، حيث يستغرق هذا الأمر الكثير من الوقت للبحث والتجربة.

في هذا المقال قمنا بتجميع 7 ألعاب سباق مميزة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد:

1- لعبة 9 Asphalt :

بلغت عدد مرات تنزيل هذه اللعبة من جوجل بلاي أكثر من 10 ملايين مرة حتى الآن، وهي من تطوير شركة Gameloft الرائدة في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية.

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تتميز لعبة Asphalt 9 برسوميات فائقة الجودة للسيارات ومسارات السباق، ولذلك فهي مناسبة أكثر للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية الجديدة ذات المواصفات العالية، كما تتميز بسهولة استخدام عناصر التحكم في السيارات أثناء اللعب.

الجدير بالذكر أنه قد أُضيف للإصدار الحالي من اللعبة عدة تحسينات منها: إضافة 10 مسارات سباق جديدة تحاكي أجواء الطبيعة في جزر البحر الكاريبي، بحيث يمكنك الاستمتاع بالسباق على شاطىء البحر وبين الجبال، و يمكنك تحميل هذا الإصدار مباشرة من متجر جوجل بلاي.

2- لعبة Speedboat Racing:

هذه اللعبة عبارة عن سباق للقوارب في البحر، حيث تختار قارب للمنافسة ضد القوارب الأخرى، وذلك في مسار سباق مستقيم خالي من العقبات، ويتم التركيز بشكل أكبر على توقيت النقل بين السرعات المختلفة للقارب لضمان التقدم على القوارب المنافسة.

يوجد باللعبة 4 بطولات رئيسية وكل بطولة تنقسم إلى 4 مراحل، وتتميز بجودة الرسوميات والمحاكاة الواقعية لحركة الماء في البحر، وكذلك سهولة التعامل مع عناصر التحكم في القارب.

اللعبة متاحة على متجر جوجل بلاي ويمكنك تحميلها مباشرة من هنا.

3- لعبة Real Racing 3

تم تنزيل هذه اللعبة أكثر من 100 مليون مرة حتى الآن من متجر جوجل بلاي، لذلك فهي تعتبر من أشهر ألعاب سباق السيارات، وبالطبع تتميز Real Racing 3 برسوميات فائقة الدقة، سواء للسيارات أو تفاصيل مضمار السباق.

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هذه اللعبة من إنتاج شركة Electronic Arts الرائدة في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، وتضم 140 سيارة من أشهر الماركات العالمية مثل: فورد، وفيراري، وأوستن مارتن، ومرسيدس بنز، لتختار منها ما يناسبك لخوض السباق، كما يوجد بها محاكاة لـ 17 مضمار سباق عالمي، بالإضافة إلى 4000 بطولة مختلفة للمنافسة.

اللعبة متوفرة على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تحميلها وتثبيتها على جهازك من هنا.

4- لعبة CSR Racing 2:

لعبة CSR Racing 2 من إنتاج شركة NaturalMotion، التي تشتهر بإنتاج ألعاب إلكترونية ذات رسوميات واقعية فائقة الدقة، وقد بلغ عدد مرات تنزيل هذه اللعبة من متجر التطبيقات أكثر من 10 ملايبن مرة حتى الآن.

هذه اللعبة تتميز بوجود خاصية فريدة؛ وهي تهيئة سيارات السباق الكلاسيكية القديمة لتكون صالحة لخوض سباق حقيقي، بالإضافة إلى إمكانية الاختيار بين أكثر من 200 سيارة سباق من أشهر الماركات، لتخوض بها السباق ضد المنافسين.

تتيح لك اللعبة أيضًا العديد من الخيارات لتخصيص سيارات السباق سواء بتغيير لونها، أو تغيير نظام المكابح، أو الديكور الداخلي لها، كما يمكنك خوض السباق مع منافسين من أي مكان حول العالم، بالإضافة لوجود خاصية الواقع المعزز باللعبة، والتي تُمكنك من خوض تجربة شبه واقعية مع سيارات السباق.

اللعبة متوفرة على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تحميلها وتثبيتها على جهازك من هنا.

5- لعبة Traffic Racer:

مثلما هو الحال مع لعبة Real Racing 3، فقد وصل عدد مرات تنزيل لعبة Traffic Racer أكثر من 100 مليون مرة حتى الآن من متجر جوجل بلاي، وتعتبر من أشهر ألعاب سباق السيارات اللانهائي Endless Racing، حيث لا ترتبط بخط محدد لنهاية السباق، وتقوم بقيادة سيارة السباق على طريق سريع وسط السيارات الأخرى وليس في مضمار سباق.

يمكنك الإختيار من بين أكثر من 35 سيارة لخوض السباق، وكذلك يمكنك الاختيار بين 5 بيئات مختلفة للسباق تشمل: صحراء، أو أمطار، أو ثلوج، أو جو ليلي داخل المدينة، أو ضاحية المدينة، كما أن هناك 5 أوضاع للسباق: لانهائي، وقت تجريبي، مطاردة شرطة، طريق مزدوج، وقيادة حرة.

يمكنك تحميل لعبة Traffic Racer من متجر جوجل بلاي.

6- لعبة Photo Finish Horse Racing:

تعتمد فكرة هذه اللعبة على محاكاة لبطولات سباق الخيول، حيث تتيح لك اختيار وتعيين أبطال الفروسية، وتدريب الخيول لخوض بطولات السباق، ولذلك تعتبر تجربة فريدة خارج إطار ألعاب سباق السيارات التقليدية.

تستطيع من خلال هذه اللعبة خوض سباقات الخيول مع منافسين من أنحاء مختلفة من العالم، من أجل الفوز بتاج البطولة، ويمكنك تحميل اللعبة من متجر جوجل بلاي.

7- لعبة Clane Race:

هذه اللعبة عبارة عن سباق للدراجات البخارية، ويمكنك من خلالها تكوين فريق مع أصدقائك للمنافسة في البطولات المختلفة باللعبة، كما يوجد بها عدة خيارات لمضمار السباق، حيث يتم عقد السباقات في بيئات مختلفة مليئة بالعقبات التي يجب تجاوزها للفوز بالسباق.

كما يوجد باللعبة خيارات ترقية لأجزاء من الدرجات البخارية لتحسين أدائها أثناء خوض السباقات، بالإضافة إلى ميزة Nitro المخصصة لزيادة سرعة الدراجة البخارية أثناء اللحظات الحرجة بالسباق.

اللعبة متوفرة على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تحميلها وتثبيتها على جهازك من هنا.