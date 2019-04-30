4 أدوات لتحسين الوصول والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي نموًا متزايدًا خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أدى هذا إلى اتجاه المزيد من الشركات إلى الاعتماد بشكل أكبر على منصات التواصل الاجتماعي؛ لتوصيل رسائلها التسويقية المختلفة إلى الجمهور المستهدف، وبالطبع حصل فيسبوك على النصيب الأكبر من الاهتمام بين جميع المنصات الأخرى.

تتنافس الشركات على الوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء على منصات التواصل الاجتماعي بصفة عامة، وعلى فيسبوك بصفة خاصة لكبر عدد مستخدميه مقارنة بالمنصات الأخرى، ولكن الوصول للعملاء وحثهم على التفاعل مع المنشورات ليس بالأمر السهل، في الوقت الحالي، وذلك لكثرة عدد الرسائل التسويقية اليومية التي تستهدفهم.

ولتسهيل مهمة الوصول للعملاء على منصات التواصل الاجتماعي ظهرت العديد من الأدوات المساعدة، وسنذكر منها 4 أدوات، مع توضيح الغرض من استخدامها:

1- أداة Social Studio:

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هذه الأداة من إنتاج شركة Salesforce المتخصصة في تطوير تطبيقات إدارة علاقات العملاء، وتتلخص أهميتها في أنها تساعد المؤسسات في إدارة جميع جهود التسويق على منصات التواصل الاجتماعي من مكان واحد، حيث توفر إمكانية تتبع كل ما يدور من محادثات عن المؤسسة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية الرد على التعليقات وطلبات الدعم التي تأتي للمؤسسة.

تعتمد أداة Social Studio على تقنيات التعلم الآلي، وتقنية التعرف على الصور وتحليلها، مما يجعلها قادرة على إمداد مؤسستك برؤى عميقة عن كل ما ينشر عنها على الإنترنت، وهذا بالتأكيد يساعد كثيرًا في تحسين أنشطة التسويق الرقمي الخاصة بالمؤسسة.

كما أن هذه الأداة تتيح لك نشر المحتوى مباشرة على حسابات التواصل الاجتماعي، من خلال لوحة التحكم الخاصة بها، سواء من أجهزة الكمبيوتر، أو الهواتف الذكية، وكذلك مراقبة تفاعل العملاء مع المحتوى الذي تقوم بنشره، من خلال رسومات بيانية توضح إحصائيات التفاعل بدقة.

2- أداة Gleam:

تتكامل هذه الأداة بسهولة مع معظم منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وهي متخصصة في إنشاء المسابقات؛ لتحسين معدل تفاعل المتابعين، وتستخدم هذه الأداةَ أكثرُ من 5000 مؤسسة.

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من المعروف أن المسابقات تُعد من أكثر أنواع المحتوى تشجيعًا على التفاعل، كما أن تخصيص الجوائز المناسبة للفائزين في هذه المسابقات يساعد على زيادة شعبية هذه المسابقات، وانتشارها على نطاق واسع.

ولذلك فإن أداة Gleam توفر لك أيضًا إمكانية تخصيص جوائز مباشرة للفائزين، فمثلًا: يمكنك تخصيص كوبونات خصم للفائزين، أو تحديثات مجانية لتطبيقٍ، أو تحميلٍ مجاني لمحتوىً قيم، وغير ذلك من الجوائز الأخرى.

3- أداة Compfight:

تعتبر الصور العالية الجودة من أهم الوسائل المستخدمة لجذب المتابعين، وتشجيعهم على التفاعل والمشاركة، لذلك فإن تضمين صور بجودة عالية في المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي يساعد على زيادة معدل الوصول للمتابعين، ودوائر أصدقائهم، وبالتالي اكتساب متابعين جدد، وزيادة معدلات التفاعل.

أداة Compfight هي عبارة عن محرك بحث للصور، يساعدك في الحصول على صور مجانية عالية الجودة من موقع مشاركة الصور الشهير Flickr، حيث يمكنك اختيار الصور المناسبة، وتضمينها مباشرة في المحتوى الذي تريد نشره.

4- أداة Thinglink:

تتيح لك أداة Thinglink إنشاء صور وفيديوهات تفاعلية بسهولة، مما يساعدك على تمييز المحتوى الذي تقوم بنشره على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي زيادة معدل وصوله للمتابعين؛ لأنه في هذه الحالة لن يكون مجرد صور أو فيديوهات تقليدية.

يوجد في هذه الأداة محرر سهل الاستخدام للتعامل مع ملفات الوسائط المتعددة، وإضافة التأثيرات المناسبة لها، كما يوجد بها ميزة تُسمى: صانع الجولة Tour creator، والتي تتيح لك الربط بين ملفات الوسائط المتعددة التقليدية مثل: الصور، ومقاطع الفيديو، مع الصور ومقاطع الفيديو، بتقنية 360 درجة.

أداة Thinglink متوفرة أيضُا كتطبيق لأجهزة أندرويد على متجرجوجل بلاي، وكذلك على متجر آيتيونز لأجهزة آي أو إس.