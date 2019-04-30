سامسونج تعلن عن انخفاض الأرباح بنسبة 60% في الربع الأول من…

سجلت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء انخفاضًا بنسبة 60% في أرباحها التشغيلية للربع الأول من عام 2019، متأثرةً بانخفاض أسعار الرقائق الإلكترونية، وتباطؤ الطلب على الشاشات.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان: إن الأرباح التشغيلية بلغت نحو 5.4 مليارات دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وذلك تمشيًا مع تقديراتها البالغة 5.4 مليارات دولار، والتي أعلنت عنها في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل الحالي. كما جاءت الإيرادات، التي انخفضت بنسبة 13.5% أي ما يعادل 45 مليار دولار أمريكي، قريبة من تقديرات الشركة.

وسجل قطاع أشباه الموصلات الأساسية من سامسونج انخفاضًا في الأرباح التشغيلية بنسبة 64% لتصل إلى 3.524 مليارات دولار، في حين سجل قطاع الشاشات خسائر بلغت 481 مليون دولار.

وقالت أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم إن أعمالها في قطاع الهواتف المحمولة سجلت انخفاضًا في الأرباح التشغيلية بنسبة 40% ليصل إلى 1.97 مليار دولار.

وتأمل سامسونج في أن تتمكن هواتفها الذكية الجديدة، خاصةً: “جالاكسي فولد” Galaxy Fold، من إحياء النمو في قطاع الهواتف المحمولة. ولكن يبدو أن الأمر لن يسير كما تأمل الشركة، خاصةً بعد أن أعلنت تأجيل إطلاق الهاتف القابل للطي، بعد اكتشاف العديد من المشكلات في الشاشة.

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وقالت الشركة إن شحنات الهواتف الذكية الخاصة بها قد أُعيقت بسبب عملية إعادة التنظيم، التي أجرتها لمنتجاتها من الهواتف المتوسطة والمنخفضة. أما إيرادات الهواتف فقد انخفضت بنسبة 4% مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 23.4 مليار دولار.

وقالت سامسونج في بيان: “حتى مع المبيعات القوية لجهاز (جالاكسي إس10) Galaxy S10، فقد انخفضت الربحية في قطاع الهاتف المحمول [مقارنة بالعام الماضي]، حيث اشتدت المنافسة في فئة الهواتف المنخفضة والمتوسطة المواصفات”.

هذا؛ ولم تفصح سامسونج عن أرقام مبيعات “جالاكسي إس10″، ولكن مبيعاته القوية تأتي في ظل التباطؤ الحاصل في سوق الهواتف الذكية عمومًا، إذ أصبح من الصعب على الشركات المصنعة للهواتف إجراء تغييرات جذرية في أجهزتها تجعلها مميزة عن غيرها.