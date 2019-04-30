إتش تي سي تعتزم إطلاق جيل ثانٍ من هاتف HTC Exodus

قال مسؤول في شركة “إتش تي سي” HTC يوم الأحد إن الشركة تعتزم إطلاق جيل ثانٍ من هاتفها الذكي الداعم لتقنية “سلسلة الكتل” Blockchain – “إكسودس” Exodus – خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وجاء الإعلان على لسان مدير التقنيات اللامركزية لدى الشركة التايوانية (فيل تشن) خلال كلمته التي ألقاها عن موضوع “اللامركزية” خلال مؤتمر بالعاصمة تايبيه جرى يوم الجمعة الماضي.

وقال تشن: إن تطوير تقنية “سلسلة الكتل” لا يزال في مرحلة مبكرة. وتوقع أن تقدم التقنية إمكانات تجارية هائلة. ونقلت “وكالة الأنباء المركزية” التايوانية عنه قوله: يمكن تشبيه “سلسلة الكتل” بالقيمة التجارية للبترول في بداية القرن العشرين.

وأضاف تشن: أن تقنية “سلسلة الكتل” تكمن في الوصول إلى البيانات مع ضمان خصوصية المستخدمين، مما يؤكد قيمة التقنية غير المستغلة نسبيًا.

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وكانت شركة “إتش تي سي” قد أعلنت عن هاتف Exodus في العام الماضي، ثم أعلنت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عن بدء مرحلة الطلب المسبق على الهاتف بالعملة المشفرة وبتكلفة بلغت ما يعادل 960 دولارًا أمريكيًا في ذلك الوقت.

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ولصعوبة الشراء بالعملة المشفرة لمعظم المستخدمين، قررت الشركة التايوانية في شهر آذار/ مارس الماضي إتاحة الهاتف بالعملات التقليدية وبسعر 699 دولارًا أمريكيًا.

ويعد مشروع HTC Exodus محاولة من إتش تي سي لإنشاء هاتف ذكي صُمم لشبكة الويب اللامركزية، وتأمل الشركة من خلال تبني تقنية “سلسلة الكتل” أن يستهوي هاتفها المتعاملين بالعملات الرقمية المشفرة، لما يوفره من حماية للبيانات والمعاملات المالية.