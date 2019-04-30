أعلنت شركة سامسونج مؤخرًا عن أحدث هواتفها في سلسلة Galaxy A الجديدة، وهو هاتف Galaxy A70، الذي يقع تحت فئة الهواتف المتوسطة، لتعزيز المنافسة في سوق الهواتف الذكية، خاصةً في ظل سيطرة بعض العلامات التجارية المنافسة – مثل: هواوي، وهونر، وأوبو – على هذه الفئة من الهواتف.

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A70؛ بتصميم مميز، وشاشة كبيرة، ومعالج قوي ثماني النواة، وكاميرا خلفية ثلاثية تدعم العديد من الميزات، وبطارية كبيرة.

فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy A70:

التصميم والشاشة:

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يأتي هاتف Galaxy A70 بتصميم أنيق من الزجاج، مع إطار من المعدن، بأبعاد 164.3 × 76.7 × 7.9 مم، ويَزن حوالي 183 جرامًا، لذلك يسهل حمله بيد واحدة.

تشغل الشاشة معظم الجهة الأمامية بأقل حافات ممكنة، مع وجود نوتش دائري صغير يحوي الكاميرا الأمامية، وأعلاه توجد سماعة المكالمات.

كما توجد أزرار الطاقة، ومستوى الصوت في الجانب الأيمن، في أوضاع يسهل الوصول إليها، بينما يوجد منفذ بطاقة SIM في الجزء العلوي من الجانب الأيسر، وفي الجهة الخلفية توجد كاميرا ثلاثية رأسية.

يدعم الهاتف منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، ويعتمد على منفذ USB-C للشحن، وسيتوافر بأربعة ألوان هي: الأسود، والأزرق، والمرجاني، والأبيض.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED Infinity-U بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 393 بيكسلًا في البوصة الواحدة، وتوفر هذه الشاشة تجربة مشاهدة ممتازة بالنسبة لهاتف من الفئة المتوسطة، كما يوجد مستشعر لبصمات الأصابع مدمج فيها.

الكاميرا:

يأتي هاتف Galaxy A70 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، العدسة الأساسية بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، وتدعم التركيز التلقائي، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة f/2.2، وبزاوية عرض واسعة جدًا 123 درجة، والثالثة مخصصة للعمق بدقة 5 ميجابيكسل، مع فتحة f/2.2، بالإضافة إلى دعم ميزة HDR، وإمكانية التقاط صور بانورامية.

يوفر تطبيق الكاميرا على الهاتف العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي، وتجميل المظهر، ووضع Live Focus من سامسونج، وهو الوضع المماثل لوضع البورتريه portrait في الهواتف الأخرى.

يمكن للكاميرا الخلفية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K، بمعدل 30 إطارًا في الثانية، حيث توفر ميزة EIS – تثبيت الصورة الإلكتروني – الاستقرار لمقاطع الفيديو، وإذا كنت ترغب في التسجيل بعدد إطارات أكبر في الثانية؛ فستكون ملزماً بالانتقال إلى دقة 1080 بكسلًا.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F2.0، مع دعم ميزة: Scene Optimizer، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ للتعرف على أكثر من 20 مشهدًا، ثم تقوم بضبط إعدادات الكاميرا تلقائيًا؛ لالتقاط أفضل صورة للمشهد. كما تدعم ميزة HDR، وتتيح لك إمكانية تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا.

الأداء:

يعمل هاتف Galaxy A70 بمعالج كوالكوم Snapdragon 675 ثماني النواة، وبتردد 2.0 جيجاهرتز، وقد تم تصنعيه وفقًا لتقنية 11 نانومتر، كما يدعم هذا المعالج وحدة معالجة الرسوميات Adreno 612.

يأتي الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، بسعة 6 أو 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية، بسعة 128 جيجابايت، مع دعم إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية microSD، حتى 512 جيجابايت.

يقدم الهاتف اتصالًا رائعًا أيضًا، بفضل دعم شبكات الجيل الرابع 4G، وإمكانية تشغيل خطين، بالإضافة إلى دعم كلٍّ من واي فاي، وBluetooth 5.0، وتقنية الاتصال NFC، إلى جانب تشغيل راديو FM، كما يدعم الهاتف منفذ USB من النوع C.

نظام التشغيل والبطارية:

يعمل هاتف Galaxy A70 بنظام أندرويد 9 باي Android 9.0 Pi المعتمد على واجهة مستخدم One UI التابعة لسامسونج، مع دعم المساعد الصوتي Bixby، وخدمة المدفوعات سامسونج باي Samsung Pay.

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 4500 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا.

السعر والتوافر:

الهاتف متاح للحجز المسبق على موقع سامسونج بسعر يبدأ من 418 دولارًا، ويتوافر بأربعة ألوان مختلفة، تشمل: الأزرق، والأبيض والأسود، والمرجاني.

المواصفات Samsung Galaxy A70 المعالج Snapdragon 675، ثماني النواة بتردد 2.0 جيجاهرتز. مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 6 و8 جيجابايت. الشاشة Advertisements 6.7 بوصات من نوع Super AMOLED، بدقة 2400 × 1080 بيكسلًا، وبكثافة 393 بيكسلًا في البوصة. بطاقة الرسوميات .Adreno 612 الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة؛ الأساسية: بدقة 32 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، تدعم التركيز التلقائي، والثانية: بدقة 8 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، ذات زاوية واسعة Ultra Wide، والثالثة: بدقة 5 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2؛ للتصوير العميق. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. بدقة 1080 بكسلًا، بمعدل 30/240 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، مع HDR. بطاقة الذاكرة الخارجية يدعم حتى 512 جيجابايت. السمات البيومترية مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة. البطارية 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع. الألوان الأسود والأبيض والأزرق والمرجاني. نظام التشغيل أندرويد 9 باي مع واجهة One UI. الوزن 183 جرامًا. الأبعاد 164.3 × 76.7 × 7.9 مم. السعر يبدأ من سعر 418 دولارًا.