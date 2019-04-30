جوجل تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من 2019

قالت شركة جوجل يوم الاثنين إن إيراداتها شهدت نموًا هو الأبطأ خلال ثلاث سنوات بسبب المنافسة المتزايدة في مجال الإعلان، وتعثر نشاطها في مجال الهواتف الذكية، والتغييرات المدمرة على موقع يوتيوب التي تركت الشركة الرائدة في مجال الإعلان عبر الإنترنت متخلفة عن منافسيها.

وبُعيد إعلان جوجل عن النتائج المالية، تراجعت أسهم ألفابت – الشركة الأم لجوجل – بنسبة 7.5%، وهو الانخفاض اليومي الأكبر لها منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2012.

وعزت روث بورات – المديرة المالية لشركة ألفابت – تباطؤ نمو الإيرادات إلى تقلبات العملة، والمنافسة، والتغييرات التي حصلت في منتجات الشركة. هذا؛ وتواجه الشركة ضغوطًا مستمرةً من المعلنين لتشديد الرقابة على موقع يوتيوب السريع النمو حتى لا يبدو أنهم يرعون المحتوى المسيء، وذلك الموجه للبالغين.

ويُعتقد أيضًا أن جوجل تكافح لإيجاد الشكل الأمثل للإعلانات لاستخدامه على الأجهزة المحمولة، ومكبرات الصوت المنزلية القائمة على المساعدات الصوتية، وفي الأسواق الناشئة. وتولي شركة جوجل أهمية خاصة للإعلانات لأن 85% من إيرادات ألفابت تأتي من قطاع الإعلان الخاص بجوجل.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل (سوندار بيتشاي) إن حدوث تباطؤ في الإيرادات متوقع في ظل تركيز الشركة على المدى الطويل. وقال في مؤتمر عبر الهاتف: “سوف تشهدون تغييرات من ربع إلى ربع مرةً واحدةً كل مدة، لكننا نظل واثقين من الفرص التي نراها”.

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يُشار إلى أن جوجل أصبحت تواجه منافسة قوية في السوق، إذ أعلنت الشركات المنافسة في قطاع الإعلان، بما في ذلك: فيسبوك، وسناب، وأمازون، وتويتر، في الأسبوع الماضي عن إيرادات فصلية أعلى أو متماشية مع توقعات المحللين.

وقالت ألفابيت: إن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 17% إلى 36.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي. أما معدل النمو فقد كان الأبطأ منذ الربع الأول من 2016 حين بلغت نسبته 17%، وبالمقارنة بما حققته الشركة من نمو في الربع الأول من 2018 حين بلغت النسبة 26%.