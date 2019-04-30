افضل تطبيقات اللياقة البدنية على الهواتف الذكية

تطبيقات اللياقة البدنية. قد تظن بأن موضوعاً كهذا لا اهمية كبيرة له. و لكن بشكل كبير اصبح الناس يبحثون عن تطبيقات تساعدهم في حياتهم الصحية. و يتابعون بها الرياضات التي يمارسونها في حياتهم. الإهتمام بالرياضة و متابعتها ليس امراً سيئاً. و وجود عدة تطبيقات لهذا الأمر افضل بكثير. خاصة اذا كانت التطبيقات معتمدة على معدات تستعملها. ارتباط الأجهزة الذكية بالتطبيقات يعطيك دقة عالية في القرائة و التسجيل. فإذا كنت من ممارسي الرياضة. و تريد متابعة تدريبك و تمارينك الخاصة. سيعجبك هذا الموضوع

Samsung Health

احد اشهر تطبيقات اللياقة البدنية على اجهزة Android. و الذي لا يمكن التغاضي عن مكانته كتطبيق لياقة بدنية. تطبيق Samsung Health مر بمراحل عديدة حتى يصل الى مرحلة كهذه. بداية من وضعه تحت اسم S Health. حتى هذه الحالة. يعطيك تطبيق Samsung Health امكانية تسجيل وزنك. معدل النشاط الخاص بك. يمكنك حتى تسجيل ما تأكله و سيقوم بحساب معدل السعرات الحرارية التي تحصل عليها من الوجبة. يمكن ربط التطبيق بمعدات ذكية عديدة. حيث يمكن ربطه بالساعة الذكية لـSamsung. او سوار اللياقة البدنية الخاصة بهم ايضاً. بالإضافة الى المعدات العديدة المختلفة من سائر شركات اللياقة البدنية حول العالم.

Google Fit

لا تتوقف خدمات Google في اي مجال. هذه المرة تطبيق Google fit و هو التطبيق الخاص بمتابعة الحالة الصحية المقدم من شركة Google. لا يقدم Google fit مزايا كبيرة للغاية. لكنه يقدم لك ما قد تحتاجه بكثرة. يعطيك Google fit الإمكانية لعد خطواتك اثناء المشي. و ما سرعتك اثناء المشي. بل هو يحدد لك مرحلة مشيك. هل هو مشي سريع. ام انك تمشي ببطأ بعض الشئ. ام انك تقترب من الجري. و يخبرك بمتوسط ما قمت بحرقه اثناء مشيك. و يتيح لك ايضاً تتبع وزنك و مقدار الزيادة و النقصان. و هل وزنك مناسب لطولك و عمرك ام انك تحتاج لتغيير وزنك. بالإضافة الى نصائح صحية لحياتك. كما انه يوفر لك امكانية الارتباط بحسابات و تطبيقات اخرى يستمد منها معلوماتك الصحية كنوع من الدقة.

Advertisements

MI Fit

شركة Xiaomi ايضاً لها مشاركتها في عالم التطبيقات الخاصة بمتابعة التدريبات و اللياقة البدنية. تطبيق MI Fit الخاص بشركة Xiaomi ليس تطبيقاً منفصلاً. بل هو تطبيق معتمد بشكل اساسي على استعمالك اكسسوارات اللياقة البدنية المختلفة الخاصة بالشركة. حيث انها تقدم لك سوار خاص باللياقة البدنية Mi Band. و قد قمنا بعمل موضوع كامل عن مراجعة السوار في اصداره الثالث. و ايضاً مقارنته بالإصدار الثاني منه على موقعنا. و من الإكسسوارات الاخرى ساعات Amazfit الذكية. و ميزان الوزن الخاص بالشركة. و اخيراً الأحذية الذكية المقدمة من شركة Xiaomi. عن طريق الربط بالإكسسوارات الذكية يمكنك متابعة تعداد خطواتك. متابعة تمارينك المختلفة. متابعة وزنك في الزيادة و النقصان بشكل تلقائي. الحصول على نصائح طبية. و يمكنك ربط التطبيق بحسابك على Google fit و We chat اذا كنت تستعمله.

Fitbit

تطبيق آخر يعتمد على الإكسسوارات المختلفة. شركة Fitbit من اكثر الشركات المهتمة بالصحة. و باللياقة البدنية. حيث انها توفر لك العديد من الأجهزة و الإكسسوارات المختلفة و الذكية التي ستستعملها اذا كنت من محبي متابعة لياقتك البدنية. توفر Fitbit ثلاثة انوع رئيسية من الإكسسوارات. حيث انها توفر ساعات ذكية. مخصصة لمتابعة لياقتك البدنية. بالإضافة الى سوارات ذكية. 3 انواع تحديداً. و اخيراً ميزان ذكي. كل الإكسسوارات توفر لك المطلوب من اجل متابعة تدريباتك. معدل خطواتك. وزنك و تغيرات وزنك. و تسجيل كل ذلك بشكل تلقائي. و ايضاً الربط بحسابات مختلفة لتسجيل كل معلوماتك على حساب واحد.