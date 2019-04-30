- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تغيير جديد في مواصفات الإصدار القادم من هاتف iPhone XR، فعلى عكس التسريبات السابقة التي أكدت على أن الهاتف يأتي بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، أكدت أحدث التسريبات على أن الهاتف يأتي أيضاً بإعدادات ثلاثية على غرار الإصدارات الأعلى التي تنطلق هذا العام.
أشارت أحدث التسريبات حول الإصدار القادم من هاتف iPhone XR إلى أن ابل تقدم الإصدار الجديد بعنوان iPhone XR 2 أو iPhone XI R هذا العام، كما أكدت تسريبات Mac Otakara من اليابان، على أن ابل تهدف هذا العام إلى خفض تكاليف إنتاج الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون.
ولتحقيق هذا الهدف أكد تقرير Mac Otakara على أن ابل ستقدم الإصدارات الثلاثة من هواتف الأيفون هذا العام بنفس المواصفات في التصميم تقريباً إلى جانب نفس المكونات الداخلية، لذا ستكون إصدارات ابل الثلاثة هذا العام بنفس لغة التصميم على أن يختلف حجم الهاتف والتسعير مع بعض المواصفات بالتأكيد.
ومن المتوقع أن يضم هاتف iPhone XI R العدسات المميزة بزوايا واسعة وأيضاً عدسات telephoto التي ستقدم أيضاً في هاتفي iPhone XIs هذا العام، كما تدعم الكاميرات هذا العام ميزة التكبير البصري حتى مرتين.
أيضاً من المقرر أن تقدم ابل الإصدارات الثلاثة من هواتف الأيفون بالإعدادات الثلاثية للكاميرة الخلفية التي تتخذ تصميم مثلث الشكل، وهو التصميم الذي رصد في التسريبات المصورة لهاتف iPhone XI، كما يأتي فلاش LED في زاوية إعدادات الكاميرة الخلفية.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات جديدة تشير إلى كاميرة ثلاثية في الإصدار القادم من iPhone XR لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.