تكنولوجيا: Oracle تدعم رؤية السعودية 2030 بإطلاق مركز ابتكار جديد مكرس لتسريع التحول الرقمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oracle اليوم عن افتتاحها أول مركز للابتكار في المملكة العربية السعودية في خطوة تعكس التزامها بدعم الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ويتولى المركز الجديد مهمة دعم عملية تطبيق أحدث التقنيات الرقمية في إدارة أعمال هيئات القطاع العام والمؤسسات التجارية والأكاديمية، وعلى رأسها تقنية الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء.

هذا وقد افتتح معالي المهندس هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، مركز الابتكار الجديد في مكتب Oracle في الرياض، خلال حدث ضم جمعاً من كبار الشخصيات والمديرين التنفيذيين.

وقال معاليه بهذه المناسبة “يشكل التحول الرقمي محوراً أساسياً من صميم رؤية المملكة 2030. ترسخ هذا المحور في ظل كل ما يدور حولنا من تغيير مستمر في الاقتصاد العالمي، وارتفاع زخم مواكبة المملكة للثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن ارتفاع أهمية البيانات التي أصبحت تحمل لقب “نفط العالم الجديد”. وأضاف: “لا شك بأن عملية نشر ثقافة التحول الرقمي ستعزز من مسيرة النمو والتطور التي تشهدها المملكة، وستمكن مكونات المجتمع السعودي من جني ثمار الفرص التي يضفيها العصر الرقمي”.

وأكد معالي المهندس العوهلي حرص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير مناخ تعاوني سلس لجميع الأطراف الداعمة لمساعي المملكة لأن تصبح المركز الرقمي الأكبر في المنطقة، وقال في هذا الإطار: “نرحب بمبادرة Oracle لإنشاء مركز ابتكار في الرياض لدعم رؤيتنا ولتمكين رواد الأعمال في التقنية للدخول إلى الاقتصاد الرقمي ”

من جهته، قال عبد الرحمن الذهيبان النائب الأول للرئيس في Oracle لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية: “يمثل التحول الرقمي جوهر المبادرات الحكومية الإستراتيجية مثل رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، فالحلول الرقمية تسهم في إنشاء بنية تحتية مؤتمتة لتنفيذ هذه المبادرات.”

Advertisements

وأضاف: “أصبحت المؤسسات في المملكة تدرك تمامًا أهمية التحول الرقمي، وانعكس هذا بصورة جلية في تقديرات الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات لدى آي دي سي التي وصلت إلى نحو 35 مليار دولار في المملكة العربية السعودية. وأثق أنه سيكون لمركز Oracle للابتكار دور بارز في زيادة الوعي التقني لدى المعنيين في المملكة، وتحفيزهم على الابتكار ودعم تنمية مهارات الجيل المقبل من القادة السعوديين.”

وقال فهد الطريف، قائد عمليات Oracle في المملكة العربية السعودية: “سيتولى مركز Oracle للابتكار في الرياض دور المنصة المثلى لتجربة التقنيات الرقمية وتطبيقها في المملكة. ويبرهن إطلاق المركز الجديد، وإعلاننا عن افتتاح مركز بيانات جديد في المملكة، وتعاوننا مع الجامعات السعودية الكبرى ومراكز دعم الشركات الناشئة في تقديم مجموعة من البرامج التدريبية، التزام Oracle العميق بمواصلة الاستثمار في تعزيز قدراتنا في المملكة العربية السعودية.”

وتجدر الإشارة إلى أن Oracle تعمل في المملكة العربية السعودية منذ نحو ثلاثة عقود، وتسهم حلولها الرقمية في تحقيق التحول الرقمي في البلاد على مستوى القطاعين العام والخاص. ومن أهم المؤسسات السعودية الرائدة التي تتعاون مع Oracle في قيادة التحول الرقمي في المملكة: الشركة السعودية للاتصالات، جامعة أم القرى، شركة النهدي الطبية، زهران القابضة، مترو الرياض، باب رزق جميل، مجموعة فتيحي القابضة.

اعلان

