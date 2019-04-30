تكنولوجيا: Google تطلق مساعد Google الشخصي باللغة العربية في المملكة العربية السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - یتوفر مساعد Google الشخصي باللغة العربیة في كل من مصر والسعودیة، حیث یمكنه فهم لهجتي البلدین والإجابة باللغة العربیة الفصحى. إلیكم بعض التفاصیل:

كيف يعمل مساعد Google الشخصي

یستند المساعد إلى ابتكارات شركة Google في ثلاث تقنیات رئیسیة هي: تعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبیعیة، وتولید اللغة الطبیعیة. كما طور فریق المساعد حلولاً جدیدة ساهمت في جعله یعمل بأفضل سلاسة ممكنة.

تم تنسیق إجابات المساعد من قبل خبراء لغویین ذوو خبرة كبیرة وكتاب مبدعین، وتم لفظها عبر نظام تحویل النص إلى كلام (TTS) الذي تم تطویره باستخدام أحدث التقنیات.

أحد المزایا التي تتفرد بها اللغة العربیة هي تعدد استخدامات مفرداتها، كما أنها تعتمد على التشكیل الذي یعطي معانٍ متعددة للكلمة نفسها. لذا قمنا بتطویر تقنیة تتیح للمساعد تحدید ونطق مختلف الكلمات، كلمة (عقد) مثلاً من غیر الحركات تعطي معانٍ متعددة بحسب لفظها. ویستطیع المساعد تحدید المعنى تبعاً للفظ المستخدم بسبب تقنیة محرك الحركات وهو محرك یفهم ویولد الحركات.

تمت الاستعانة بعدد من التقنیات التي تُستخدم للمرة الأولى في المنتجات التي تدعم اللغة العربیة، كما سیتحسن أداء المساعد مع الوقت وفقاً لعاملین:

▪ على الصعید الشخصي: سیحفظ تفضیلاتك، وأسلوبك في التحدث، ومتطلباتك، والأخبار التي تهمك، وسیوظف هذه المعلومات لیقدم تجربة محسنة مخصصة لك.

▪ على الصعید العام: ستواصل شركة Google تطویر المساعد للقیام بمهام أكثر

مع هاتفك بالإضافة إلى زیادة وظائفه.

كيف یفهم مساعد Google الشخصي اللهجة السعودیة:

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عندما تستخدمون مساعد Google الشخصي، سیقوم بتحلیل طلبكم ومقارنته مع ملیارات النتائج المشابهة في سجله، ثم التعرف على اللهجة والكلمات المستخدمة لیقارن بعدها هذه الاقتراحات مع الكلمات التي قیلت، وذلك بالتزامن مع قیامه بالبحث عن الأجوبة التي تطابق طلبكم لإعطاء النتائج بأسرع وقت ممكن.

كيف تم تدريب المساعد على التحدث باللغة العربية؟

تولید اللغة الطبیعیة هو نطق النصوص بلغة طلیقة. كما أن مساعد Google الشخصي هو برنامج تخاطبي أي بمعنى أنه یخاطب المستخدم ویعطیه الإجابات التي طلبها أو یطلب منه مزیداً من الإیضاح. ومن المفترض أن تكون لغة المساعد سلیمة من ناحیة القواعد واللفظ، وسهلة الأسلوب مع نبرة صوت طبیعیة. وقد تم تنسیق إجابات المساعد من قبل خبراء لغویین ذوو خبرة كبیرة وكتاب مبدعین، وتم لفظها عبر نظام تحویل النص إلى كلام (TTS) الذي تم تطویره باستخدام أحدث التقنیات.

لتوضیح ذلك، مثلاً: عندما یخاطب المستخدم مساعد Google الشخصي “صحیني الساعة 6″ سیتم مقارنة الطلب عبر القواعد، لتقوم میزة تعلم الآلة بتحدید التفسیر الأكثر ترجیحاً بأن المستخدم یطلب ضبط المنبه. وهنا یبقى توقیت التنبیه غیر معلوماً بما أن المستخدم لم یحدد التاریخ أو حتى التوقیت صباحاً أو مساءً، لذا یتم ضبطه على أقرب نقطة زمنیة. وبعد تحدید غرض المستخدم وحل الغموض یأتي دور تلبیة الطلب، حیث یقوم المساعد بضبط المنبه على التوقیت المحدد، ثم یصدر رسالة تأكید ” تم ضبط المنبه على الساعة السادسة صباحاً”.

بعض الأشياء الممتعة التي يمكنك تجربتها مع مساعد جوجل الشخصي الخاص بك:

Ok Google غني لي أغنية

Ok Google غني لي الحروف الأبجدية

Ok Google قول لي سراً

Ok Google أحكيلي نكتة

Ok Google ما الموسيقى المفضلة لديك؟

Ok Google عمرك كام سنة

Ok Google ما هو فيلمك المفضل؟

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