الإعلان رسميا عن الهاتف Vivo Z3x مع شاشة بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Vivo تواصل تعزيز تشكيلة هواتفها الذكية، واليوم قامت الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميا عن هاتف ذكي جديد يدعى vivo Z3x مع العلم بأن هذا الهاتف يتشارك معظم مواصفاته مع الهاتفين Vivo V9 و Vivo Z1.

في الواقع، الهاتف Vivo Z3x الجديد يضم شاشة طويلة بحجم 6.26 إنش وبدقة 2280×1080 بكسل تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي، ويضم أيضا معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني.

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وعلاوة على ذلك، فالهاتف Vivo Z3x الجديد يضم بطارية بسعة 3260mAh، ومستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9. عموما، الهاتف Vivo Z3x الجديد سيكون متاحًا للطلب المسبق في الصين بسعر 1198 يوان صيني وهو ما يعادل 180 دولار أمريكي، وهو متوفر بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأسود والأزرق المتدرج للأرجواني والأحمر.