جوجل لا تعتزم تضمين ميزة إلتقاط الصور للشاشات القابلة للتمرير في نظام الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت ترغب في إلتقاط صورة لسلسلة الرسائل أو موقع ويب على الهاتف الخاص بك، فالمشكلة تكمن في أنه يمكنك فقط إلتقاط ما تراه. هذا يعني أنه إذا كنت ترغب في إلتقاط صورة واحدة لسلسلة الرسائل الخاصة بك مع جهة إتصال معينة، فسوف تحتاج إلى إلتقاط عدة صور. ومع ذلك، قامت بعض الشركات المصنعة للهواتف بالسماح للمستخدمين بإلتقاط صور الشاشة القابلة للتمرير.

وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن ذلك من قبل، فهذا يعني أنه يمكنك إلتقاط صور طويلة للمحادثة بأكملها في تطبيق الدردشة إذا إخترت ذلك، مما يوفر للمستخدمين الوقت والجهد لأن ذلك يغنيهم عن إلتقاط عدة صور. إذا كنت تأمل في أن تشق هذه الميزة طريقها إلى نظام الأندرويد الخام، فأنت غير محظوظ.

ووفقا لشركة جوجل والتي أجابت على سؤال من أحد مستخدمي الأندرويد والذي طالب بهذه الميزة، فهي تقول بأن تضمين هذه الميزة في نظام الأندرويد ” غير ممكن “. هذا على الرغم من حقيقة أن العديد من الشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية، مثل Samsung و Xiaomi و HTC قامت بالفعل بتضمين هذه الميزة في هواتفها الذكية، مما يعني أنه من الممكن بالفعل تضمين هذه الميزة في نظام التشغيل التابع لشركة جوجل.

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لا يزال من غير الواضح ما هو السبب الذي يجعل شركة جوجل غير مهتمة بتضمين ميزة إلتقاط صورة طولية للشاشة في نظام الأندرويد، ولكن إذا كنت ترغب في إلتقاط صورة لشاشة قابلة للتمرير، فسوف تحتاج إلى البدء في البحث عن تطبيقات الطرف الثالث التي ستقوم بذلك نيابة عنك في حالة إذا كان الهاتف الذي تستخدمه لا يوفر لك هذه الميزة.