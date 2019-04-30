Redmi تؤكد عزمها إطلاق هاتف رائد مزود بكاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا عن الهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi منذ فترة، واليوم أكدت لنا الشركة أنها تعمل بالفعل على مثل هذا الهاتف. وكانت هناك توقعات بأن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية منبثقة، وقد كشف الفيديو الذي نشرته العلامة التجارية الفرعية الصينية اليوم عن ذلك، مما أدى إلى إنهاء جميع التكهنات وتأكيد صحة الصور التي تم تسريبها في الفترة الماضية.

نشرت العلامة التجارية الفرعية Redmi إعلان تشويقي قصير على الشبكة الإجتماعية Weibo، وهو يعرض شراكة الشركة مع الفيلم Avengers: Endgame الجديد، وهذا ما يعني بأننا قد نرى نسخة خاصة من هذا الهاتف. ومع ذلك، فهذا من شأنه أن يتعارض مع النسخة الخاصة التي تم إصدارها من الهاتف Oppo F11 Pro، لذلك نحن حريصون على رؤية ما لدى شركة Redmi من أجلنا.

جاء في المنشور أنه في حين أن فيلم الأكشن الجديد قد ظهر صدر بالفعل، إلا أن نجمًا آخر سيصدر، ويتحدث عن الهاتف الرائد الجديد لشركة Redmi. لم يكشف الفيديو عن أي مواصفات، ولكننا نتوقع قدومه مع المعالج Snapdragon 855، وربما مع كاميرا 48 ميغابكسل نفسها المستخدمة في الهاتف Redmi Note 7 Pro، والتي تم التشويق لها أيضًا في الفيديو.

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إقترحت الشائعات أيضًا قدوم هاتف Redmi المقبل مع ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، ومع ذاكرة داخلية بحجم 128GB، وإقترحت أيضًا قدومه مع شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD.