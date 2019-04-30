صور مسربة جديدة تستعرض لنا الهاتف Motorola Razr V4 القابل للطي وجميع ملحقاته

فاطمة أيت طالب - دبي - يعتبر هاتف موتورولا القابل للطي واحد من أكثر الهواتف الذكية إثارة للإهتمام. الطي العمودي إذا تم بشكل صحيح، قد يمثل نهضة الهواتف الصدفية. وتعطينا الصور التي تم تسريبها اليوم نظرة جيدة على الهاتف نفسه.
يبدو أن هذه الصور تتماشى مع ما سمعناه حتى الآن وتبدو علبة الهاتف رائعة أيضًا. قد تكون علبة خاصة بإصدار خاص من الهاتف، على الأقل بناءً على عدد الملحقات التي تحتوي عليها. لدينا ما يبدو أنه شاحن لاسلكي وسماعات الأذن وكابل للشحن من نوع USB-A to USB-C، ومحول الطاقة، والمحول USB Type-C to 3.5mm الذي يعمل على تحويل منفذ USB Type-C إلى منفذ السماعات 3.5mm.
هذا الملحق الأخير يؤكد التقارير السابقة التي ذكرت بأن هاتف موتورولا القابل للطي والمعروف حاليًا بإسم Motorola Razr V4 لن يضم منفذ السماعات 3.5mm، ومرة أخرى، في حالة إذا كانت هذه التسريبات صحيحة. وقد ظهرت هذه الصور في الأصل على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، ولكن تم إزالتها منذ ذلك الحين.
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