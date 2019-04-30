شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر شكلا جديدا لزر ردود الفعل ليبدو أكثر حيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر موقع فيس بوك حاليا بعض الأشكال الجديدة لـميزة ردود الفعل Reactions، مما يمنحهم تدرجًا لونيًا جديدًا ليظهروا بشكل متحرك أكثر من السابق.

ووفقا لموقع socialmediatoday، سيكون تغييرًا بسيطًا إلى حد ما، ولكن سيلاحظه المستخدمون بمجرد رؤية الأشكال الجديدة، لأنها ستبدو مختلفة، ومن المقرر أن يظهر الشكل الجديد لجميع المستخدمين حل العالم فى الأشهر المقبلة.

وأشارت التقارير فى العام الماضى إلى أن استخدام ردود الفعل المدمجة داخل زر like يزداد باطراد بمرور الوقت وخاصة رد الفعل "الغاضب"، وأصبحت وسيلة لقياس شعور المستخدمين بشكل أكثر دقة تجاه منشورات معينة.