شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ظهور أبو بكر البغدادى بتليجرام.. 5 تطبيقات يفضلها الإرهابيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 5 سنوات من الاختفاء ظهر أبو بكر البغدادى فى فيديو جديد نشرته مجموعة تابعة لتنظيم داعش عبر تطبيق تليجرام المشفر، يتوعد من خلاله بالانتقام من مقتل أعضاء الجماعة، إلا أن هذا الفيديو سلط الضوء بقوة على استغلال الإرهابيين لتطبيقات الهواتف الذكية خاصة المشفرة للتواصل وتوصيل الرسائل المختلفة للعالم، بعيدا عن أعين المراقبة.

تليجرام التطبيق المفضل للإرهابيين

يعد تليجرام واحدا من أهم وأقوى التطبيقات المشفرة فى العالم، إذ يعطى مستخدمه القدرة على التواصل سواء بالدردشة بالصوت أو الصورة بكل سهولة دون الخوف من التجسس أو التتبع، بعيدًا عن أعين الحكومات سواء على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، وهو الأمر الذى ربط اسم تليجرام بالإرهاب، إذ كشفت الكثير من التقارير اعتماد تنظيم داعش عليه بشكل كبير فى التواصل مع أنصاره حول العالم، وليس هذا فقط بل لبث الأخبار والبيانات الخاصة بجرائهم البشعة، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من القنوات لنشر دعايا عن التنظيم الإرهابى.

واتس آب

تورط اسم تطبيق واتس آب بعدد من الحوادث الإرهابية الكبرى، فميزة التشفير من النهاية إلى النهاية، والتى تمنع أى شخص حتى واتس آب نفس من اعتراض الرسائل أو التجسس عليها، سهلت التواصل بين الإرهابيين وساعدتهم على التخطيط لجرائمهم، وقد ظهرت الكثير من الدعوات المطالبة شركة فيس بوك المالكة للتطبيق بفك هذا التشفير لإعطاء الفرصة لأجهزة تنفيذ القانون حول العالم بالوصول إلى الرسائل لتسهيل القبض على المشتبه بهم، ومنع الحوادث الإرهابية قبل حدوثها.

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استغل تنظيم داعش أيضا خدمةiMessage التابعة لأبل والمتاحة على هواتف آيفون فقط للتواصل والدردشة بعيدا عن أنظار أجهزة التجسس والمراقبة، إذ تتمتع الخدمة بتشفير قوى يمنع أى جهة من اعتراض الرسائل أو الوصول إليها، للحفاظ على سرية المحادثات وخصوصية المستخدمين.

وبسبب التشفير من النهاية إلى النهاية والمزايا العديدة التى يوفرها، كان فايبر أيضا واحدا من التطبيقات التى استخدمت من قبل الإرهابيين للحفاظ على خصوصية المحادثات، إذ يدعم الاتصال الصوتى والفيديو وإنشاء المحادثات الجماعية والرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو، أما الميزة الأهم بهذا التطبيق هى خدمة Viber Out التى تعطى المستخدم القدرة على إجراء مكالمات لأرقام هاتفية حول العالم بأسعار أقل، بعد شحن التطبيق بالرصيد.

تورط اسم لاين أيضا بعدد من الحوادث الإرهابية إذ سلط عدد من التقارير الضوء على استخدامه من قبل جماعة الإخوان للتواصل، إذ يدعم تطبيق line إرسال الصور والفيديوهات، بالإضافة إلى دعم المكالمات الصوتية والفيديو بجودة عالية، ويتمتع Line بنفس ميزة إجراء المكالمات الدولية بكل سهولة بسعر أقل من العادى، وهى الميزة التى تحمل اسم Line Out، كما أنه مزود بخدمة للدفع عبر التطبيق Pay Line ، بالإضافة إلى ميزة التشفير التى تحمى المحادثات من التتبع أو المراقبة.