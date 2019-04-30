شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 36.3 مليار دولار حصيلة أرباح جوجل بالربع الأول و30.7 مليار من الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ألفابيت الشركة الأم لجوجل عن أرباحها الفصلية للربع الأول، بعد تحذير المستثمرون من اضطرارها لدفع رسومًا تبلغ 1.7 مليار دولار (1.5 مليار يورو) خلال هذا الربع بسبب غرامة من المفوضية الأوروبية تتعلق بممارسات الإعلان المانعة للمنافسة.

ووفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكى، سجلت Alphabet إيرادات بلغت ، بزيادة 17 ٪ مقارنة بالعام الماضي، أو 19 ٪ على أساس ثابت للعملة"، بينما بلغت ربحية السهم 9.50 دولارات.

وأثرت غرامة الاتحاد الأوروبي على صافي دخل ألفابيت، حيث انخفض إلى 6.6 مليار دولار مع أخذ الغرامة في الاعتبار، مقارنة بمبلغ 8.3 مليار دولار بدون الغرامة، وهو ما يعد أقل بمئات الملايين من الربع الرابع من عام 2018، عندما حققت الشركة 8.9 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن أرباح جوجل من "الإيرادات الأخرى" تستمر في النمو مقارنة بالعام الماضي، والتى تشمل الأموال التي تجنيها من الهواتف والأجهزة المنزلية الذكية، إذ بلغ 5.4 مليار دولار في هذا الربع مقارنة بـ 4.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، إلا إنه يمثل تباطؤ عن الربع الأخير من عام 2018، عندما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 6.5 مليار دولار.

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ومع ذلك، تواصل جوجل تحقيق أرباح ضخمة من قطاع الاعلانات، حيث حققت 30.7 مليار دولار في هذا الربع، وهو ما يعد زيادة طفيفة من 26.6 مليار دولار عن نفس الربع من العام الماضي.

وقال روث بورات، المدير المالي لألفالبت وجوجل: "لقد حققنا نمواً قوياً بقيادة بحث الهواتف الذكية و يوتيوب والتخزين السحابى مع عائدات 36.3 مليار دولار، وما زلنا نركز على ونشعر بالحماس لفرص النمو الكبيرة في أعمالنا".