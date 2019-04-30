تجسيدات تتخيل كيف سيكون دعم الماوس في نظام iOS 13 على لوحيات iPad Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لإشاعة حديثة، فهي إقترحت قدوم دعم الماوس إلى لوحيات iPad Pro مع تحديث iOS 13 المتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام. نظرًا لأن لوحيات iPad Pro تدعم بالفعل لوحات المفاتيح المنفصلة مثل لوحة المفاتيح الرسمية Apple Smart Keyboard، فإن تقديم دعم الماوس يبدو كتطور طبيعي في سعي آبل لجعل لوحيات iPad Pro بديلاً للحواسيب المحمولة.

أما وقد قلنا ذلك، فقد قام المصمم Guilherme Martins Schasiepen بتخيل كيف سيكون دعم الماوس على لوحيات iPad Pro مع نظام iOS 13. وفي البداية، يتخيل هذا المصمم أن عملية ربط الماوس مع الجهاز اللوحي ستكون مماثلة لعملية ربط سماعات AirPods مع هواتف iPhone، وهذا ما يعني أن الجهاز اللوحي سيقترن مع فأرة متوافقة في حالة إذا إكتشف أنها قريبة.

تخيل المصمم Guilherme Martins Schasiepen أيضًا كيف يمكن أن يظهر مؤشر الماوس على iPad Pro، وكيف يمكن إستخدام الماوس أيضًا للقيام بالعديد من المهام التي تعودنا القيام بها على الحواسيب مثل السحب والإفلات وجعل التطبيقات عائمة. ولفترة طويلة نسبيًا، تساءل الكثيرون عما إذا كان بإمكان شركة آبل دمج نظامي iOS و MacOS معًا، ولكن سبق لشركة آبل أن وضعت حدًا لهذا الإحتمال.

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ومع ذلك، فهذا المفهوم يجعلنا قريبين جدًا من رؤية كيف يمكن أن تبدو أجهزة Mac التي تستخدم الشاشات الحساسة للمس. وإقترح البعض أيضًا أن شركة آبل بحاجة إلى تجديد نظام iOS لجعله أكثر فائدة للوحيات iPad، ويبدو أن دعم الماوس قد يكون بداية جيدة. وكما جرت العادة دائمًا، فنحن ننصح الجميع بالتعامل مع هذه الشائعات بأقل قدر من الحماسة، ولكن ما رأيك في هذا التصميم التخيلي؟