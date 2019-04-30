إكتشاف أدلة جديدة تلمح إلى أن آبل تعمل على تطوير مودمات 5G الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - لفترة طويلة نسبيًا، تردد بأن شركة آبل تتطلع إلى تطوير رقاقات المودم الخاصة بها. وبالنسبة لشركة تحب أن تفعل كل شيء بنفسها حيثما كان ذلك ممكنًا، فهذا الأمر يبدو منطقيًا بالفعل. الآن، وفقا لتقرير صدر مؤخرًا من صحيفة The Telegraph، فهناك المزيد من الأدلة على أن شركة آبل تعمل بالفعل على تطوير مودم 5G الخاص بها.

ووفقا للتقرير، فهو يشير إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، نجحت شركة آبل في إستقطاب المهندس الرئيسي في شركة Intel، السيد Umashankar Thyagarajan للعمل لديها. وهذا بالفعل ما يؤكده الحساب الرسمي للسيد Umashankar Thyagarajan على شبكة LinkedIn، فهو يعرض الآن بأن المهندس السابق لشركة Intel أصبح الآن يعمل في شركة آبل. وتمكنت صحيفة The Telegraph أيضًا من الحصول على رسالة إلكترونية مسربة، وهي الرسالة الإلكترونية حيث أوضح المسؤولون التنفيذيون في شركة Intel كيف لعب Umashankar Thyagarajan دورًا رئيسيًا في تطوير مودمات Intel التي تم إستخدامها في هواتف iPhone التي قامت شركة آبل بإطلاقها في العام 2018، وكيف كان مشرفًا على مشروع تطوير مودمات 5G في شركة Intel.

Advertisements

يبدو أن نجاح شركة آبل في إستمالة المهندس Umashankar Thyagarajan كان كافيًا لإجبار شركة Intel على تعديل مشروع 5G. وكما سمعتم جميعًا على الأرجح، فقد أعلنت شركة Intel قبل بضعة أيام أنها قررت التوقف عن تطوير مودمات 5G المصممة للهواتف الذكية، ويأتي هذا القرار من الشركة بعدما نجحت آبل في الوصول إلى تسوية مع كوالكوم بعد سنوات من المعارك القانونية، وهي التسوية التي من شأنها أن تسمح لشركة آبل بإستخدام مودمات 5G التابعة لشركة كوالكوم في الطرازات المستقبلية من iPhone.

وفي الأونة الأخيرة فقط، سمعنا أيضًا أن شركة آبل كانت على وشك الإستحواذ على القسم المسؤول عن تطوير رقاقات المودم في شركة Intel، ولكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن.