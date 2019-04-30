شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب أصبحت هواوي أكثر ابتكاراً من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقاً لما تناقله موقع Phonearena.com عن موقع Bloomberg، فإن هواوي أنفقت 15.3 مليار دولار على أعمال البحث والتطوير في العام الماضي، أي ما يعادل ضعف ما أنفقته الشركة خلال الخمسة سنوات الماضية. ولهذا اندرجت هواوي ضمن قائمة العشرة شركات الأكثر إنفاقاً على أعمال البحث والتطوير وأن ميزانية الانفاق على البحث والتطوير ارتفعت بنسبة 149% منذ عام 2014.

في الواقع، احتلت هواوي المركز الرابع كأكبر الشركات العالمية إنفاقاً على أعمال البحث والتطوير في عام 2018، حيث أنفقت هواوي نسبة 14% من عائدتها العام الماضي على أعمال البحث والتطوير، بينما تنفق سامسونج نسبة 8% وأبل بنسبة 5%.

وعلي حسب ما تناوله موقع Phonearena.com، فبناء على هذه الأرقام المستمرة في الصعود، ستصبح هواوي أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم في عام 2020، حيث أن الشركة استطاعت شحن أكثر من 200 مليون هاتف محمول خلال عام 2018 مما أدي الي احتلالها للمركز الثالث عالمياً خلفاً لسامسونج وأبل. كما أن هواوي استثمرت بقوة في مجال البحث والتطوير، مما نتج عنه تقديم العديد من الابتكارات التي قامت شركات أخري بتقليد هذه الابتكارات وتزويد هواتفهم بها.

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على سبيل المثال، هواوي كانت أول مُصنع للهواتف الذكية يقدم أول كاميرا ثلاثية العدسات في هواوي P20 Pro، وأول من قدمت تقنية الشحن اللاسلكي العكسي في هاتفها Mate 20 Pro مما يسمح باستخدام الهاتف كمنصة شحن للعديد من الأجهزة المزودة بالشحن اللاسلكي، ثم قامت سامسونج بتقليد هذه الميزة في سلسلة هواتفها S10، حيث أطلقت عليها اسم PowerShare، ومن المتوقع أن يأتي هاتف أيفون الجديد بمثل هذه الميزة.

وبعيداً عن إمكانيات ومزايا الهواتف الذكية، فإن هواوي كانت أولي الشركات التي قدمت التدرج اللوني في تصميم هواتفها أي أن تصميم الهاتف يحمل أكثر من لون، وهذا ما رأيناه في هواوي P20 الذي أطلقته الشركة العام الماضي، ومن بعدها سريعاً قام بعض مُصنعي الهواتف الذكية بتصميم هواتف تحمل نفس التدرج اللوني.

والجدير بالذكر، أن هواوي لم تتوقف عن ابهار مستخدمي الهواتف الذكية بابتكاراتها الرائدة، فقدمت مؤخراً هاتفها P30 Pro، أول هاتف بالعالم يتميز بكاميرا Periscope التي تتيح للمستخدم دقة تقريب خارقة تصل إلى 5 مرات من التقريب البصري، 10 مرات من التقريب الهجين، و50 مرة من التقريب الرقمي. كما أن هواوي P30 Pro حقق نتيجة قياسية غير مسبوقة في اختبار DxOMark بلغت 112 بالاعتماد على كاميرته الرباعية الجديدة من لايكا.