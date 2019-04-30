شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف آيفون XR المقبل يمتلك كاميرا بعدسات telephoto والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث وارد من الصين أن الإصدار الجديد من هواتف أيفون XR سيمتلك عدسات Telephoto.
ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى فإن هذه التسريبات الجديدة، جاءت عبر أحد موردى شركة أبل فى الصين، والذى أكد أن الإصدار الجديد من الهاتف، سيمتلك واحدة من المميزات التى وفرتها شركة أبل فى هاتفى iPhone XS وXS Max، إذ تقدم أبل فى الإصدار الجديد من iPhone XR دعم التكبير البصرى حتى مرتين.
وأشارت التسريبات أيضا إلى أن الهاتف لم يمتلك أى تغييرات فى التصميم خلال هذا العام، لكن من المنتظر أن يضم الهاتف كاميرا مزدوجة فى الخلف، بنفس تصميم الكاميرا فى هاتفى iPhone XS وXS Max، إذ سيكون المستشعر الرئيسى بدقة 12 ميجا بيكسل، والثانى مع مستشعر 12 ميجا بيكسل مميز بعدسات telephoto.
أما فيما يتعلق بالكاميرا الأمامية فمن المنتظر أن تصل بدقة 12 ميجا بيكسل، كبديل لمستشعر 7 ميجا بيكسل، بدلا من الإصدار الحالى من آيفون XR.
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