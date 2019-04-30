تكنولوجيا: ابل تطلق الإصدار التجريبي الرابع من تحديث iOS 12.3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في دفع الإصدار التجريبي من تحديث iOS 12.3 للمطوريين، كما يتوفر الإصدار التجريبي للتحميل أيضاً من قبل المستخدمين.

إصدار تجريبي جديد من تحديث iOS 12.3 يتوفر اليوم للتجربة من قبل المستخدمين، والمعانية أيضاً من قبل المطوريين، حيث تقدم ابل في الإصدار التجريبي الرابع الإصدار الجديد من تطبيق Apple TV الذي يأتي بواجهة وتصميم جديد، مع خوارزمية تقدم إقتراحات للمستخدمين بالأفلام والعروض المفضلة للمستخدم والتي ترتكز على تاريخ المشاهدة الخاص بالمستخدم.

كما يأتي تطبيق Apple TV الآن بميزة Watch Now التي تتيح للمستخدم الإشتراك والتسجيل في خدمات البث والقنوات المستقلة مباشرة من خلال التطبيق.

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ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الجديد iOS 12.3 للمعاينة من قبل المستخدمين والمطوريين من خلال الصفحة الخاصة للإصدار التجريبي الرابع على موقع ابل.

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