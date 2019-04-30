تحقيق آخر ضد الفيسبوك بشأن إستخراجها جهات إتصال المستخدمين من عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم

فاطمة أيت طالب - دبي - يوم آخر، يعني تحقيق آخر بشأن إنتهاك خصوصية المستخدمين ضد الفيسبوك. أكد مكتب المدعي العام في نيويورك أنه بدأ تحقيقًا ضد ” حزمة غير مصرح بها من الفيسبوك تضم بيانات الإتصال بالبريد الإلكتروني تخص نحو 1.5 مليون مستخدم “. وقد تم الإعلان عن هذا التحقيق بعد ظهور تقارير حديثة مفادها أن الفيسبوك قامت بإستخراج قائمة جهات الإتصال الخاصة ببعض المستخدمين والذين قاموا بالإنضمام إلى الشبكة الإجتماعية بعد العام 2016.

وقال المدعي العام في نيويورك في بيان رسمي أن ” الفيسبوك قد أظهرت مرارًا وتكرارًا عدم إحترام معلومات المستهلكين بينما تستفيد في الوقت نفسه من إستخراج تلك البيانات “. ويضيف أنه بينما تزعم الفيسبوك أنها قامت بسحب قاعدة بيانات جهات إتصال 1.5 مليون مستخدم بواسطة عملية التحقق من البريد الإلكتروني، فقد يكون العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم الحصول على معلوماتهم بطريقة غير صحيحة مئات الآلاف “.

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قالت الشبكة الإجتماعية الأكثر شعبية في العالم أن عملية جمع البيانات هذه كانت غير مقصودة وكانت نتيجة لآلية تحقق تطلب من المستخدمين إدخال كلمة مرور البريد الإلكتروني الخاص بهم. لقد تم إيقاف آلية التحقق هذه بالفعل من قبل الفيسبوك.

وبحسب ما ورد، فقد تم إستخدام المعلومات التي إستخراجها من قبل الفيسبوك لتحسين نظام الإعلانات المستهدفة، ولكنها لم تكشف للمستخدمين أنها قامت أيضًا بإستخراج قوائم جهات الإتصال الخاصة بهم. وقالت الفيسبوك أنها قامت بإنهاء هذه الممارسات وحذف كل البيانات التي تم جمعها. ووفقا للتقرير الصادر من صحيفة نيويورك تايمز، فسوف يبحث هذا التحقيق في طريقة جمع هذه البيانات وما إذا كان من المحتمل أن يكون لها تأثيرات أكبر مما تقوله الفيسبوك على المستخدمين.