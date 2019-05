شاشة OLED للهاتف OnePlus 7 Pro تنجح في تخطي الإختبارات بالعلامة الكاملة

فاطمة أيت طالب - دبي - تبدو الشائعات حول الهاتف OnePlus 7 Pro القادم من شركة OnePlus واعدة، كما أن تغريدة اليوم من مختبر DisplayMate تعطينا بعض الطمأنينة. يبدو أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيحصل على شاشة OLED ممتازة حصلت على أعلى النتائج في الإختبارات.

حصلت شاشة الهاتف OnePlus 7 Pro على التقييم A+، وهذا ما يضعها جنبا إلى جنب مع الهواتف الرائدة التابعة لكل من سامسونج وآبل. هذا إنجاز كبير للهاتف الذكي الذي سيكلف أقل بكثير من الهواتف المنافسة، على الأقل إذا إتضح أن الشائعات السابقة صحيحة. وقد يعني كسب هذا التقييم العالي أيضًا أن الشاشة تعمل بمعدل تحديث قدره 90Hz، وهو معدل التحديث الذي يُعتبر مثاليًا للألعاب للشعور بالسلاسة أثناء التنقل عبر النظام والقوائم. شاغلنا الوحيد الآن هو عمر البطارية لأن الشاشات ذات معدلات التحديث العالية تواجه مشكلة في الحفاظ على الطاقة.

عمومًا من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما تقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف OnePlus 7 Series في اليوم 14 من شهر مايو الجاري. وبالتالي، إذا كنتم مهتمين بهذه الهواتف وترغبون في معرفة المزيد حولها، فلا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

DisplayMate's in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating. Our in-depth Display Shoot-Out will be published here on May 14.