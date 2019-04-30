الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم (بيان بدرجات الحرارة)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

3 نصائح من الأرصاد:

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1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 35

شبين الكوم 20 35

طنطا 19 33

دمنهور 19 29

الإسكندرية 18 29

بلطيم 18 30

مطروح 17 25

السلوم 16 25

سيوة 19 36

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 18 34

السويس 19 35

العريش 19 26

رفح 19 25

رأس سدر 20 33

نخل 14 34

نويبع 19 36

طابا 20 34

كاترين 13 31

الطور 20 35

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 35

مرسى علم 25 32

الفيوم 20 37

بني سويف 20 37

المنيا 19 37

أسيوط 20 39

سوهاج 20 39

قنا 20 39

الأقصر 20 39

أسوان 21 39

أبوسمبل 21 38

الوادي الجديد 21 40

شلاتين 21 33

أبو رماد 21 31

حلايب 22 30

رأس حدربة 22 30