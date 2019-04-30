شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه بصمة رقمية.. وكيف تخفيها من الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تكون سمعت من قبل عن مصطلح "البصمة الرقمية"، وهو البصمة التى يمتلكها أى شخص دخل إلى عالم الإنترنت، وهى بصمة لا يمكن التخلص منها، وفيما يلى نرصد مفهوم هذه البصمة وتأثيرها.

Advertisements

تشكل البيانات الهائلة التى يوفرها المستخدمين ما يعرف بالبصمة الرقمية، وهى كل السجلات والآثار والأنشطة التى يتركها مستخدم الإنترنت، مثل المشاركات والصور والتدوينات وسجل دخول الموقع، واستقبال رسائل بالبريد الإلكترونى.

لكل مستخدمى الإنترنت بصمة رقمية، وهى تتشكل كلما استخدمنا الإنترنت ونشرنا تعليقات أو شاركنا مقاطع فيديو، إذ أن البصمة هى أثر الأنشطة التى نقوم بها على الإنترنت، والتى يصعب علينا أيضا التخلص منها، فطالما أن المستخدم متواجد على الإنترنت فإن بصمته موجودة.