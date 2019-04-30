شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه بصمة رقمية.. وكيف تخفيها من الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تكون سمعت من قبل عن مصطلح "البصمة الرقمية"، وهو البصمة التى يمتلكها أى شخص دخل إلى عالم الإنترنت، وهى بصمة لا يمكن التخلص منها، وفيما يلى نرصد مفهوم هذه البصمة وتأثيرها.
تشكل البيانات الهائلة التى يوفرها المستخدمين ما يعرف بالبصمة الرقمية، وهى كل السجلات والآثار والأنشطة التى يتركها مستخدم الإنترنت، مثل المشاركات والصور والتدوينات وسجل دخول الموقع، واستقبال رسائل بالبريد الإلكترونى.
- من يمتلك بصمة رقمية:
لكل مستخدمى الإنترنت بصمة رقمية، وهى تتشكل كلما استخدمنا الإنترنت ونشرنا تعليقات أو شاركنا مقاطع فيديو، إذ أن البصمة هى أثر الأنشطة التى نقوم بها على الإنترنت، والتى يصعب علينا أيضا التخلص منها، فطالما أن المستخدم متواجد على الإنترنت فإن بصمته موجودة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: يعنى إيه بصمة رقمية.. وكيف تخفيها من الإنترنت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.