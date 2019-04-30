شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع: 57% من الأمريكيين يعتبرون الذكاء الاصطناعى تهديدا للجنس البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع رأى حديث أن عدد الأشخاص الذين يخشون الذكاء الاصطناعى فى ازدياد، إذ وجد الاستطلاع الجديد الذى شمل 1004 ناخبين مسجلين فى الولايات المتحدة أن 57 فى المائة منهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعى يمثل "تهديدًا للجنس البشرى".

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فتوضح النتائج تزايد الشكوك حول الذكاء الاصطناعى، والذى شق طريقه نحو العديد من الأجهزة التى نستخدمها اليوم، بدءا من السيارات وصولا إلى الهواتف المحمولة.

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وبالإضافة إلى 57 بالمائة ممن يعتقدون أن الذكاء الاصطناعى يمثل تهديدًا، هناك نحو 43 بالمائة لا يوافقون على ذلك ويعتقدون أنه ليس هناك ما يدعو للقلق، ومن بين الـ57 فى المائة الذين يعتبرون ذلك تهديدًا، يعتقد 16 فى المائة منهم إلى أبعد من ذلك، إذ يرون أنه "تهديد خطير للغاية".

وأجرى الاستطلاع فى الفترة من 17 إلى 18 أبريل من قبل المحلل السياسى سكوت راسموسن وشركة أبحاث السوق HarrisX.

وأشار راسموسن إلى أن عدد المستجيبين الذين يعتبرون الذكاء الاصطناعى يمثل تهديدًا قد ارتفع ثلاث نقاط مئوية منذ نوفمبر.