شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على طريقة "بوكيمون جو".. نسخة جديدة من Angry Birds تدعم الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد Angry Birds واحدة من أشهر الألعاب التى أدمنها المستخدمين لعدة سنوات، وهو ما دفع الشركة المطورة لإطلاق العديد من النماذج المحدثة من اللعبة، والآن، بعد حوالى 10 سنوات من إطلاق الإصدار الأصلي، عادت Angry Birds مرة أخرى ولكن بشكل متطور.

وذكر موقع "مترو" البريطانى، أن شركة Rovio and Resolution Games أطلقت إصدارًا جديدًا للعبة بتقنية الواقع المعزز، يسمى Angry Birds AR: Isle of Pigs.

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Angry Birds

وقال كاتى ليفورانتا ، الرئيس التنفيذى لشركة روفيو إنترتينمنت: "لقد تلقينا رد فعل كبير من المستخدمين بعد إعلان نسخة Angry Birds AR: Isle of Pigs.

والآن أصبحت اللعبة متاحة على مستوى العالم، وتعمل الشركة على رصد كيف سيتفاعل اللاعبون مع اللعبة فى ظل وجود تقنية الواقع المعزز.