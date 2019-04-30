شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة الموسيقى سبوتيفاى تمتلك 100 مليون مستخدم بحسابات مدفوعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن خدمة الموسيقى "سبوتيفاى" تمتلك الآن 100 مليون مستخدم بحسابات مدفوعة، حيث كشفت الشركة عن أحدث أرقامها المالية مؤخرا، وفى المجموعة تضم خدمة البث 217 مليون مستخدم، منهم 117 مليون يتمتعون بالطبقة المجانية التى تدعمها الإعلانات.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى فعلى الرغم من إطلاقها فقط فى الهند فى نهاية فبراير، بدأت Spotify بالفعل فى بناء جمهور فى البلاد، وتقول الشركة إن أكثر من مليون مستخدم قاموا بالتسجيل فى الأسبوع الأول، وهو رقم زاد أكثر من الضعف فى الأسابيع الأربعة التالية، لكن لسوء الحظ، على الرغم من ارتفاع هذه الأرقام، لا يستطيع سبوتيفاى تحويل هذا النجاح إلى أرباح، حيث فقد 158 مليون دولار فى هذا الربع.
ويبدو هذا الرقم سيئًا حقًا إذا قارنته بمبلغ 493 مليون دولار من الأرباح التى حققها فى ديسمبر، ولا تتوقع Spotify أن تحقق أرباحًا مجنونة فى أى وقت قريب، ولكنها تتوقع تعزيز قبضتها على سوق الموسيقى العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: خدمة الموسيقى سبوتيفاى تمتلك 100 مليون مستخدم بحسابات مدفوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.