شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة الموسيقى سبوتيفاى تمتلك 100 مليون مستخدم بحسابات مدفوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن خدمة الموسيقى "سبوتيفاى" تمتلك الآن 100 مليون مستخدم بحسابات مدفوعة، حيث كشفت الشركة عن أحدث أرقامها المالية مؤخرا، وفى المجموعة تضم خدمة البث 217 مليون مستخدم، منهم 117 مليون يتمتعون بالطبقة المجانية التى تدعمها الإعلانات.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى فعلى الرغم من إطلاقها فقط فى الهند فى نهاية فبراير، بدأت Spotify بالفعل فى بناء جمهور فى البلاد، وتقول الشركة إن أكثر من مليون مستخدم قاموا بالتسجيل فى الأسبوع الأول، وهو رقم زاد أكثر من الضعف فى الأسابيع الأربعة التالية، لكن لسوء الحظ، على الرغم من ارتفاع هذه الأرقام، لا يستطيع سبوتيفاى تحويل هذا النجاح إلى أرباح، حيث فقد 158 مليون دولار فى هذا الربع.

ويبدو هذا الرقم سيئًا حقًا إذا قارنته بمبلغ 493 مليون دولار من الأرباح التى حققها فى ديسمبر، ولا تتوقع Spotify أن تحقق أرباحًا مجنونة فى أى وقت قريب، ولكنها تتوقع تعزيز قبضتها على سوق الموسيقى العالمية.