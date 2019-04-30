شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النسخة التجريبية من ويندوز 10 تتيح عرض إشعارات أندرويد على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن ميزة وتطبيق Your Phone على منصة ويندوز من اجل دعم تطبيقات أندرويد، إلا أن الشركة قامت مؤخرا بتحديث الخدمة وطرحها لمستخدمى البرنامج التجريبى "Windows Insider" لتتيح لهم رؤية اشعارات تطبيقاتهم المختلفة على أجهزة الكمبيوتر عند ربطها مع نظام ويندوز.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فعند ربط الهاتف مع جهاز كمبيوتر، فإن اشعارات التطبيقات المختلفة، ستظهر ضمن اشعارات سطح المكتب، وهو ما سيتيح للمستخدمين رؤية الرسائل والتنبيهات وغيرها من الأمور.

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كذلك سيكون بمقدور المستخدمين حذف هذه الإشعارات من الهاتف ومن الكمبيوتر بضغطة واحدة، لكن مايكروسوفت لم تطرح للمستخدمين القدرة على الرد على هذه الإشعارات المختلفة من خلال الكمبيوتر، أما للمستخدمين الذين يرغبون فى الحصول على هذه الميزة، فيمكن ذلك من خلال امتلاك هاتف أندرويد بإصدار أندرويد نوجا.