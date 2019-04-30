موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تعلن موعدها

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن أسباب الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة. وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" تقديم الإعلامية ريهام السهلي المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن "الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، تنتهى يوم الجمعة المقبل، وأن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال تلك الفترة وتصل إلى

39 درجة خاصة يومى الأربعاء والخميس المقبلين".

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