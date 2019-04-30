تسريب الصور الصحفية لهاتف موتورولا القابل للطي المرتقب

ظهرت على موقع “ويبو” Weibo الصيني ما قيل إنها الصور الصحفية للهاتف الذكي القابل للطي، الذي تعمل شركة موتورولا على تطويره: “موتورولا ريزر” Motorola RAZR.

ويشبه هاتف “موتورولا ريزر” في الصور المسربة التصميم الذي ظهر سابقًا في براءة اختراع سعت إليها الشركة، وكشفت أن الهاتف سيكون قابلًا للطي نحو الداخل.

وكانت شركة موتورولا قد أكدت نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي أنها تعتزم إطلاق هاتف ذكي قابل للطي، في وقت لاحق من العام الحالي، لتنضم بذلك إلى ركب الشركات الأخرى، التي أعلنت قُبيل ذلك عن باكورة منتجاتها من هذا النوع من الهواتف، التي يُعوَّل عليها في إنعاش السوق، الذي أصبح يعاني من كثرة المنافسين، وقلة الابتكار.

وكانت شركة سامسونج قد بدأت بالإعلان عن هاتفها الذكي “جالاكسي فولد” Galaxy Fold في 20 شباط/ فبراير الماضي، مع شاشتين تُطويان نحو الداخل، إضافةً إلى شاشة ثالثة خارجية بحجم أصغر، ثم أعلنت شركة هواوي بعد أربعة أيام عن هاتفها “ميت إكس” Mate X، الذي يتمتع بشاشتين فقط تطويان نحو الخارج.

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أما موتورولا؛ فتعتزم إطلاق هاتف ذكي قابل للطي خلال صيف 2019، وقالت إن تصميم هاتفها القابل للطي سيقدم تصميمًا مختلفًا عن هاتفي Galaxy Fold، و Mate X.

والآن أظهرت الصور المسربة أن هاتف موتورولا القابل للطي سيكون نسخة جديدة من هاتفها المحمول الشهير “موتورولا ريزر” Motorola RAZR، وهو ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وذكرت الصحيفة حينئذ أن النسخة الجديدة من هاتف RAZR ستتوفر بسعر 1,500 دولار أمريكي، وأن شركة موتورولا – المملوكة لشركة لينوفو الصينية – تعمل على اختباره حاليًا.

يُشار إلى أن هذه لن تكون المرة الأولى التي تحاول فيها موتورولا إحياء العلامة التجارية لهاتف RAZR، الذي كان يومًا أحد أشهر الهواتف المحمولة حول العالم، فقد أطلقت في عامي 2011 و 2012 هواتف باسم “درويد ريزر” Droid RAZR عن طريق شركة فرايزون.