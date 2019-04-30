سامسونج تكشف عن تلفاز رأسي موجه لجيل الألفية

كشفت شركة سامسونج اليوم الاثنين عن تلفاز جديد يمتاز بأنه قابل للاستخدام رأسيًا، وهو موجه لجيل الألفية، الذين اعتادوا مشاهدة الفيديو على الهواتف الذكية أكثر من شاشات التلفاز التقليدية.

ويمتاز جهاز التلفاز الجديد – المسمى “ذا سيرو” The Sero، وتعني “رأسي” باللغة الكورية – بأنه يضم شاشة من نوع QLED مقاسها 43 بوصةً، وهو قابل للاستخدام أفقيًا ورأسيًا.

وتهدف سامسونج من خلال دعم الوضع الرأسي في تلفازها “ذا سيرو” إلى تمكين المستخدمين الشباب من مشاهدة الفيديو واللعب، بشكل يحاكي تجربة الهواتف الذكية، ومع ذلك يمكنهم أيضًا مشاهدة التلفاز أفقيًا.

ويأتي تلفاز “ذا سيرو” مع مكبرات صوت بنظام قنوات 4 في 1، واستطاعة 60 واطًا، الأمر الذي يسمح باستخدامه كمشغل موسيقى لخدمات البث عبر الإنترنت. أما الشاشة فيمكن استخدامها لعرض المحتوى الشخصي، مثل الساعة، أو الصور، ويمكن التحكم بها عن طريق المساعد الذكي الخاص بسامسونج، “بيكسبي” Bixby.

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وقالت سامسونج في منشور: إن تلفازها الجديد يناسب مختلف الأذواق والاتجاهات لجيل الألفية، “الذين سوف يحبون أن يوسعوا المحتوى الخاص بهم على الأجهزة المحمولة إلى شاشة تلفاز”.

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وإلى جانب “ذا سيرو”، كشفت شركة سامسونج أيضًا عن إصدار جديد من تلفازها الإطاري الذي يُعلق على الجدار “فريم تي في” Frame TV، وتلفازها الذي يوضع على مسند “سيريف” Serif. ويمتازان كلاهما بأن الشاشة من نوع QLED.

هذا؛ وتعتزم سامسونج طرح تلفازها الرأسي “ذا سيرو” في كوريا الجنوبية أواخر شهر أيار/ مايو المقبل بسعر يعادل 1,630 دولارًا أمريكيًا.