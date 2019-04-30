ZTE تعلن عن هاتف الألعاب Red Magic 3 مع مروحة داخلية

أعلنت العلامة التجارية “نوبيا” Nubia – التابعة لشركة “زد تي إي” ZTE الصينية – يوم الأحد عن هاتفها الجديد “رد ماجيك 3” Red Magic 3 الموجه لعشاق الألعاب، بمزايا قوية جدًا.

ومع أنه سبق لشركات، مثل: أسوس، وشاومي، أن أطلقت هواتف ألعاب، مع أغطية مزودة بمراوح تبريد، إلا أن شركة ZTE قررت إطلاق هاتف الألعاب الجديد “رد ماجيك 3” مع مروحة داخلية، إلى جانب أنابيب التبريد السائل المصنوعة من النحاس، الأمر الذي يجعله أقوى مما هو متاح حاليًا من أجهزة في السوق.

وتقول ZTE: إن المروحة الداخلية الصغيرة الحجم، والخفيفة الوزن، تدور ببطء في الأحوال العادية، ولكنها قادرة أيضًا على الدوران بسرعة 14,000 دورة في الدقيقة، الأمر الذي يسمح بخفض درجة حرارة المعالج بنحو 4 أو 5 درجات مئوية. وتمتاز المروحة أيضًا بأنها مقاومة للماء وفق معيار IP55.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات الأخرى، فيقدم “رد ماجيك 3” شاشة من نوع “أمولد” AMOLED مقاسها 6.65 بوصات، ودقتها 2340×1080 بكسل، مع نسبة أبعاد: 19.5:9. وتمتاز الشاشة بأنها تعرض الصور بتردد 90 هرتزًا، إلى جانب مستوى السطوع البالغ 430 شمعة.

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ويضم الهاتف أحدث معالجات كوالكوم – “سنابدراجون 855” – المصنوع بمعمارية 7 نانومتر، والذي يعمل بتردد 2.84 جيجاهرتز، أما معالج الرسوميات فهو من نوع “أدرينو 640” Adreno 640. كما أنه يضم الجيل الرابع من محرك الذكاء الاصطناعي AI Engine.

ويضم “رد ماجيك 3” – الذي يعمل بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد، مع واجهة المستخدم Redmagic OS 2.0 – ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 6، أو 8، أو 12 جيجابايت. وتأتي ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64، أو 128، أو 256 جيجابايت.

ويملك الهاتف كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7؛ مع مستشعر “سوني آي إم إكس 586” Sony IMX586، وهي قادرة على التصوير البطيء بمعدل 1920 إطارًا في الثانية، وبدقة 8K. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.0.

ويمتاز “رد ماجيك 3” أيضًا بأنه يضم مكبرات صوت متقدمة، وببطاريته التي تبلغ سعتها 5,000 ميلي أمبير/ساعة مع إمكانية الشحن السريع باستطاعة 27 واطًا.

هذا؛ وتعتزم ZTE طرح هاتف “رد ماجيك 3” الجديد في الصين اعتبارًا من 3 أيار/ مايو المقبل بسعر يعادل 430 دولارًا أمريكيًا لنسخة 6 + 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 475 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 + 128 جيجابايت، وبسعر 640 دولارًا لنسخة 12 + 256 جيجابايت.