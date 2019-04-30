شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فورتنيت تتعاون مع Marvel لإضافة وضع Avengers: Endgame الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت الشركة المطورة للعبة Fortnite مع Marvel لإطلاق وضع جديد محدود الوقت مرتبط بفيلم "Avengers: Endgame" الذى تم إصداره مؤخرًا. ومن المقرر أن يتيح وضع "Fortnite: Endgame" الجديد للاعبين استخدام إمكانيات Avengers لمحاربة Thanos وجيشه، وهذه ليست المرة الأولى بل سبق وظهرت شخصية Thanos فى لعبة "Fortnite" العام الماضي. ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، أضاف وضع "Endgame" الجديد أربعة أسلحة مستوحاة من Iron Man و Captain America و Thor و Hawkeye. Advertisements يذكر أن لعبة فورتنيت حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية وكانت من بين أشهر ألعاب فيديو، وعملت الشركة المطورة على إضافة العديد من الأوضاع الخاصة بأحداث معينة شهيرة لزيادة التفاعل على اللعبة.

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