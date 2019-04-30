شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تعقد مؤتمرها F8 للمطورين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكن السنوات الثلاثة الماضية سهلة بالنسبة لفيس بوك، إذ واجهت الشركة الكثير من الفضائح والمشاكل التى أثرت على ثقة المستخدمين بها، لذا من المتوقع أن تستغل الشركة حدثها غدا لتحسين صورتها أمام العالم، كما سيعتلى مارك زوكربيرج المسرح ليوضح الكثير من الأمور للعالم.

ووفقا لموقع Cnet فمن المتوقع أن يناقش زوكربيج الأفكار الجديدة حول خدمات المراسلة ومشاركة الصور والذكاء الاصطناعى، وسكون من المفيد أن يتصدر المدير التنفيذى مارك زوكربيرج الحدث، كما فعل فى كل من مؤتمرات الشركة السابقة، فى العام الماضى ناقش الأفكار الجديدة حول تطبيقات المواعدة، واستخدام الذكاء الاصطناعى للتحرش وأداة clear history لزيادة خصوصية المستخدمين.

وسيبدأ مؤتمر المطورين غدا الثلاثاء 30 أبريل فى الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (1 مساءً بالتوقيت الشرقي) أى فى حوالى الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيستمر حتى يوم الأربعاء 1 مايو.