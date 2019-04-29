دو ترعى قمة الابتكار 2019 في أبوظبي لدعم المستقبل الرقمي في دولة الإمارات

دبي - الخليج 365 :

شاركت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، في قمة "الابتكار 2019" التي استضافتها هيئة الأنظمة والخدمات الذكية بالشراكة مع شركة مايكروسوفت في أبراج جميرا الاتحاد في أبوظبي.

واستعرضت الشركة، بصفتها الراعي الرسمي من الفئة الذهبية للحدث، أحدث ابتكاراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب محفظتها المتكاملة من حلول المدينة الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء وبلوك تشين.

وتعاونت دو مع شركة مايكروسوفت في توفير منصة مميزة جمعت تحت مظلتها مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين في مجال الأعمال، إلى جانب مديري المعلومات وخبراء تكنولوجيا المعلومات من القطاعين العام والخاص.

وتعليقاً على المشاركة في القمة، قال مروان بن دلموك، نائب أول للرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الأعمال في دو: "إن التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة هو إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها المستقبل الرقمي المستدام الذي نطمح إليه. ويسعدنا أن نشارك في مثل هذه الفعاليات المميزة التي تتيح لنا مناقشة أحدث التوجهات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحن فخورون بدعم جهود شركائنا التقنيين واستعراض حلولنا المبتكرة التي تم تصميهما لتوفير قيمة حقيقية تساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي".

واستضافت دو في جناحها في القمة مجموعة من عملائها الحاليين والجدد الذين اطلعوا على أحدث حلول وابتكارات الشركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وشهد الحدث مشاركة عدد من المتحدثين الرسميين الذي ألقوا كلمات رئيسية إلى جانب مشاركتهم في حلقات وجلسات حوارية تمحورت حول سُبُل تسريع ودعم أجندة الابتكار وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارات.