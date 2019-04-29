تكنولوجيا: vivo تكشف النقاب عن هاتف vivo Z3x بسعر 180 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo رسمياً عن هاتف vivo Z3x الذي يأتي بتصميم يحاكي vivo Z1، حيث يتوفر للحجز المسبق في الأول من شهر مايو بسعر 180 دولار.

يأتي هاتف vivo Z3x برقاقة معالج Snapdragon 660 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يتميز بشاشة LCD بحجم 6.26 إنش مميزة بجودة عرض Full HD بلس، كما تأتي الشاشة بتصميم النتوء العلوي.

ويضم النتوء العلوي في شاشة الهاتف كاميرة مميزة بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/2.0، حيث تعد مواصفات الكاميرة الأمامية في الإصدار الجديد الإختلاف الوحيد في التصميم عن هاتف vivo Z1.

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كما ينطلق هاتف vivo Z3x بواجهة Funtouch OS 9 التي ترتكز على نظام تشغيل Android pie، كما يضم الهاتف نمط الألعاب Game Turbo وSystem Turbo الذي يدعم إدارة موارد الهاتف على الوجه الأمثل في الألعاب لدعم المستخدم بتجربة ألعاب مميزة.

أيضاً يضم هاتف vivo Z3x كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، أيضاً يتوفر الهاتف للحجز المسبق في الأول من مايو بألوان البنفسجي والأحمر والأسود بسعر 180 دولار.

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