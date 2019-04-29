شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزالة تطبيق ES File Manager من متجر جوجل وتقارير تربطه بفضيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة جوجل منذ عدة أيام بحظر مطور التطبيقات الصينى DO Global من متجر بلاى ستور، وذلك على أعقاب فضيحة للشركة تتعلق بارتكابها عمليات احتيال على المستخدمين، بما فى ذلك عملية الضغط التلقائى على الإعلانات بدلا منهم، وهو الأمر الذى دفع جوجل لإزالة مجموعة من التطبيقات التابعة لهذا المطور DO Global، وعلى ما يبدو فإن تطبيق ES File Manager كان ضمن هذه الحملة.

ووفقا لما نشره موقع androidpit الأمريكى، يعد ES File Manager أحد أشهر تطبيقات إدارة الملفات، ورغم أنه مملوك فعاليا لشركة DO Global، إلا أنه مدرج تحت اسم مطور آخر وهو "ES Global"، فضلا عن طرح التطبيق بشكل بارز على موقع DO Global الرسمى.

وقد تم إدانة التطبيق خلال الفترة الأخيرة بمشاكل تتعلق بالخصوصية، إذ تم إرفاق التطبيق ببرامج إعلانات غير مرغوب فيها "Charging Boot"، لكن تم إزالتها بعد فترة.