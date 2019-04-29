تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زيادة النصب على السوشيال ميديا 43% وأبل متهمة بالاحتكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا منعك الاحتفال بأعياد شم النسيم اليوم من متابعة الأخبار والأحداث التكنولوجية المختلفة التى ظهرت على مدار اليوم، وفاتتك الكثير من الأخبار التى شغلت الصحف العالمية، فيمكن للحصاد التالى مساعدتك فى متابعة ما فاتك.. 3 أسباب تعزز تنامى "بعبع" الذكاء الاصطناعى .. اعرف الناس بتخاف منه ليه؟ دراسة: زيادة نسبة "النصب" على السوشيال ميديا 43% خلال 2018 تقرير: الذكاء الاصطناعى يمكنه استخدام البصمات الرقمية لتخصيص الإعلانات Advertisements قريبا.. يمكنك السفر إلى أى مكان بالعالم بواسطة طائرة بدون قائد تقرير: وكالة الاستخبارات الأكوادورية تتجسس على مواطنيها بنظام مراقبة صيني فيس بوك وسناب شات وجوجل يتعاونون للحد من المحتوى الضار على الإنترنت

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