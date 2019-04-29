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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زيادة النصب على السوشيال ميديا 43% وأبل متهمة بالاحتكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا منعك الاحتفال بأعياد شم النسيم اليوم من متابعة الأخبار والأحداث التكنولوجية المختلفة التى ظهرت على مدار اليوم، وفاتتك الكثير من الأخبار التى شغلت الصحف العالمية، فيمكن للحصاد التالى مساعدتك فى متابعة ما فاتك..

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دراسة: زيادة نسبة "النصب" على السوشيال ميديا 43% خلال 2018

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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