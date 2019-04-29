تكنولوجيا: Realme تعلن عن بيع 170000 وحدة من هاتف Realme 3 Pro في 8 دقائق فقط

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme من خلال تغريدة على تويتر عن بيع 170000 وحدة من هاتف Realme 3 Pro خلال 8 دقائق فقط، كما تتوقع الشركة إرتفاع جديد في نسبة الوحدات المباعة اليوم.
كشف رسمياً عن هاتف Realme 3 Pro يوم الاثنين من الماضي، واليوم تحقق الشركة مبيعات 170000 وحدة في 8 دقائق فقط وذلك عبر شبكة الإنترنت.
وقد فتحت شركة Realme باب الحجز لهاتف Realme 3 Pro قبل الإعلان الرسمي عن الهاتف بأيام، كما أطلقت علامة Oppo الفرعية صفحة خاصة لمتجر هاتف Realme 3 Pro على شبكة الإنترنت يوم السبت الماضي، حيث قدمت بعض الهدايا عبر هذه الصفحة للمستخدمين.
يذكر أن هاتف Realme 3 Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 710 مع كاميرة مميزة بمستشعر 16 ميجا بيكسل، كما يضم بطارية بقدرة 4045 mAh مع شاحن VOOC، وينطلق الهاتف بنموذجين حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزينية 64 جيجا بايت بسعر 200 دولار، على أن يتوفر النموذج الأعلى بسعر 245 دولار بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.
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