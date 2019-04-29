فاطمة أيت طالب - دبي - لا أحد يحب أن ينظر شخص ما إلى ما يقوم به على الحاسوب الخاص به، وخصوصا عندما يتعامل مع معلومات حساسة ومعلومات شخصية جدًا. والخبر السار هو أنه يبدو أن شركة Tobii المتخصصة في تطوير تكنولوجيا تتبع العين تأمل في جعل التطفل شيئًا من الماضي.
أعلنت الشركة عن التحديث المقبل لبرنامج Aware الخاص بها والذي سيعمل على الإستفادة من تقنية تتبع العين الخاصة بالشركة لمنع الأشخاص من النظر إلى شاشة حاسوبك. سيستفيد هذا البرنامج الجديد من الحواسيب التي تحتوي على كاميرات قادرة على تشغيل خاصية Windows Hello والتي عندما تكتشف أنك لا تنظر إلى شاشتك، فسوف تقوم بطمس أو قفل الحاسوب الخاص بك لمنع أي شخص آخر من الدخول إليه.
يمكن أن يساعد أيضًا في تعتيم شاشة الحاسوب عندما تترك الحاسوب، مما يساعدك على توفير بعض الطاقة في خضم هذه العملية. كما قلنا، يبدو أن هذه التقنية قابلة للتطبيق على أي حاسوب يأتي مزودًا بكاميرا متوافقة مع خاصية Windows Hello. وقامت شركة Tobii بإستخدام الحاسوب Lenovo Yoga A940 كمثال على ذلك، ولكننا نتخيل أن أي جهاز مزود بكاميرا Windows Hello يجب أن يكون قادرًا على القيام بنفس الأمر.
يمكن أيضًا إستخدام برنامج الشركة لأغراض أخرى، وليس فقط الخصوصية، حيث يمكن أن يساعد في إرسال مؤشر الماوس إلى شاشة أخرى، لذلك إذا كنت تستخدم الحاسوب الخاص بك مع أكثر من شاشة واحدة، فلن تحتاج بعد ذلك إلى تحويل مكان مؤشر الماوس من شاشة إلى أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا تتبع العين من شركة Tobii ستجعل من الصعب على الأشخاص إلقاء نظرة خاطفة على شاشة حاسوبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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