علماء ينجحون في إنشاء مادة إصطناعية ذات سمات تحاكي الحياة الواقعية بدقة

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، ينجح العلماء في إنشاء المزيد من الروبوتات ذات المظهر البشري، ولكن في الغالب، يكون هذا شيئًا جماليًا فقط. ومع ذلك، يبدو أنه في المستقبل، لا يمكن للروبوتات أن تبدو أكثر واقعية فقط، ولكن يمكنها أيضًا أن تبدأ في إظهار ميول مماثلة للبشر كذلك.
هذا بفضل إنشاء مادة إصطناعية جديدة من قبل المهندسين في جامعة كورنيل Cornell University. تم تصميم هذه المادة المدعومة بـ DASH، لتضم خصائص حية، والتي تشمل العمليات الكيميائية التي تحدث داخل الكائن الحي من أجل الحفاظ على الحياة، والشفاء الذاتي والتنظيم. ما يعنيه هذا هو أنه في المستقبل، يمكن للروبوتات أن تمتلك القدرة على التكاثر الذاتي.
ووفقا للدكتور Shogo Hamada، والذي يقود هذه الدراسة، فقد صرح بالقول : ” لا تزال التصاميم بدائية، ولكنها أظهرت طريقًا جديدًا لإنشاء آلات ديناميكية من الجزيئات الحيوية. نحن في الخطوة الأولى من عملية بناء الروبوتات النابضة بالحياة عن طريق التمثيل الغذائي الإصطناعي. حتى من التصميم البسيط، تمكنا من خلق سلوكيات متطورة مثل التسابق. الأيض الإصطناعي يمكن أن يجلب إمكانات جديدة للروبوتات “.
في حين يتعين علينا أن نعترف بأن الأمر يبدو مثيرًا إلى حد ما، إلا أننا لسنا متأكدين مما إذا كنا سنشعر بسعادة غامرة لفكرة تمكن الروبوتات من شفاء نفسها وتكاثرها ذاتيًا في يوم من الأيام. ولسنا الوحيدين الذين يشعرون بالقلق إزاء ذلك، فقد عبر العديد من الأشخاص البارزين في قطاع العلوم والتكنولوجيا عن إهتمامهم بتجنب مستقبل يشبه ما حدث في فيلم Terminator.
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