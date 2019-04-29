الهاتف Oppo Reno يستخدم تكنولوجيا الصوت OZO Audio التابعة لشركة نوكيا

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام فقط، أعلنت شركة نوكيا عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2019، ولكنها إنتهزت الفرصة للإفتخار بقسم Nokia Technologies الخاص بها، والذي يقف وراء إبتكار العديد من التكنولوجيات المتقدمة التابعة للشركة.
وإتضح أن الهاتف الرائد الجديد Oppo Reno الذي أعلنت عنه شركة Oppo مؤخرًا يستخدم تكنولوجيا الصوت OZO Audio التابعة لشركة نوكيا. وعلى الرغم من أنه لم يتم تسويقها بشكل كبير من قبل شركة Oppo، فيبدو أن الهاتف Oppo Reno يتقن ليس فقط التصوير، وإنما يتقن أيضًا التسجيل الصوتي.
تستخدم تكنولوجيا Nokia OZO Audio عدة ميكروفونات لإلتقاط صوت عالي الجودة من بعيد وبزاوية 360 درجة، لذلك من المنطقي إستخدام نفس التكنولوجيا لما يُطلق عليه Audio Focus للتركيز على العنصر الذي تم تكبيره أثناء تسجيل الفيديو.
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