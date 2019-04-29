انت الان تتابع تفاصيل خبر "بال".. سكوتر ذكي يقهر الازدحام بالأوامر الصوتية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 08:59 مساءً - تعاون استديو تصميم بريطاني يدعى "Layer" وشركة صينية للتنقل الذكي والسيارات (Nio) في تطوير "Pal" (بال)، وهو سكوتر ذكي كهربائي أنيق المظهر يتسع لراكب واحد.

وبحسب صحيفة "ديجيتال تريندز" يأتي هذا السكوتر الذكي حلاً لازدحام المرور المتزايد في المدن الكبيرة.

يستخدم "بال" الذكاء الاصطناعي للتعرف على الطرق الشائعة، ويرتبط بهاتف المالك الذكي أو الساعة الذكية عن طريق البلوتوث، ومنها يتصل مع نظام شركة النقل.

وبمجرد أن يحدد المالك وجهته بأمر صوتي يحدد النظام الطريق ويأخذ السكوتر المالك إلى وجهته تلقائياً.

لدى السكوتر الذكي محرك منفصل لكل عجلة من عجلاته الأربع، ويغير من سرعته حسب مقدار ضغط قدم المالك على أرضيته.

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هيكل السكوتر مصنوع من ألياف الكربون، ومغلف بالغرافين، وهو ما يجعله ذا قوة كبيرة وخِفة بالوزن في نفس الوقت.

ويمتاز السكوتر ببطارية قابلة للإزالة عند الشحن، ومزود بأكثر من بطارية في حال كانت المسافة التي يقطعها المالك طويلة ولا تكفي بطارية واحدة لإكمال الطريق.

يمكن للسائق طي عمود التوجيه ليصبح أصغر حجماً، بحيث يمكن وضعه في صندوق السيارة.

وقال بنيامين هوبير، مؤسس Layer: "في Layer، نعتقد أن المستقبل للمركبات ذاتية القيادة، ومن المهم إنشاء منتجات توفر المزيد من الراحة ولا تسبب الإزعاج انبعاثاتها".